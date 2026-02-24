Екс-король "плазми" Panasonic припиняє виробництво телевізорів

Компанія Panasonic оголосила, що припиняє виробництво телевізорів. Натомість бренд перейде під контроль китайської Skyworth.
Skyworth, бренд телевізорів зі штаб-квартирою в Шеньчжені, візьме на себе виробництво, продаж та маркетинг телевізорів марки Panasonic. Компанія стверджує, що входить до “трійки провідних постачальників платформи Android TV”. В липні дослідницька фірма Omdia повідомила, що Skyworth була одним із п’яти провідних ТВ-брендів за виручкою у першому кварталі 2025 року; однак не змогла регулярно утримувати цю позицію.
“Згідно з угодою, новий партнер керуватиме продажем, маркетингом та логістикою в усьому регіоні”, — йдеться у заяві представника Panasonic. “Натомість Panasonic надаватиме експертизу та гарантію якості для підтримки своїх аудіовізуальних стандартів. Топові OLED-моделі розроблятимуться спільно”.
В Panasonic додали, що продовжать підтримку “всіх телевізорів бренду, проданих до березня 2026 року”, а також тим, що будуть доступні в продажу до квітня. Телевізори Panasonic, виготовлені Skyworth, продаватимуться в США та Європі. В другому регіоні компанія прагне досягти двозначної частки ринку.
12 років боротьби
Panasonic поступово зменшувала свою присутність на телевізійному ринку протягом останніх 12 років. У 2010-му, коли плазмові телевізори все ще домінували, компанія контролювала 40,7% ринку плазмових панелей, випереджаючи Samsung (33,7%) та LG (23,2%).
Проте вже за три роки Panasonic припинила виробництво плазмових телевізорів, пояснюючи це зростанням популярності LCD-панелей та економічними труднощами після банкрутства інвестиційного банку Lehman Brothers. На той час виробництво плазмових моделей уже кілька років не приносило прибутку. З 2014 року Panasonic почала згортати ТВ-бізнес у США і до 2016-го повністю вийшла з ринку.
У 2021-му компанія оголосила, що передасть виробництво телевізорів на аутсорс, але не розкривала партнера. У 2024-му вона повернулась до США з LED та Mini LED телевізорами, як “повністю розробленими в Японії”. Однак вже за рік президент Panasonic Юкі Кусумі заявив, що компанія “готова продати” свій телевізійний бізнес “за необхідності”.
Японія без телевізорів?
Нова угода зі Skyworth дозволяє Panasonic суттєво скоротити ресурси, витрачені на виробництво, й водночас зберегти присутність бренду на ринку. Головне в цій новині те, що Японія практично втратила власне виробництво телевізорів. Раніше з бізнесу вийшли Sharp, Toshiba, Hitachi та Pioneer, а на початку року Sony продала 51% підрозділу телевізорів TCL, так само компанії з Китаю.
Аби дещо пом’якшити удар, Panasonic паралельно із заявою представила два прототипи OLED-телевізорів, зокрема модель із новітньою панеллю Tandem WOLED від LG Display. Тож нові дизайни телевізорів бренду будуть, але вже у “китайській версії”.
А поговорити? YouTube запустив “розмовний ШІ” на телевізорах
Джерело: Arstechnica
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: