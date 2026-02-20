А поговорити? YouTube запустив "розмовний ШІ" на телевізорах

tradfi
Google тестує функцію розмовного ШІ у власних застосунках YouTube для телевізорів.


Розмовний ШІ представлений функцією “Поставити питання” у полі під відео. Він також доступний на вебсайті YouTube та у мобільних застосунках. Тепер на YouTube для телевізорів також з’явиться функція “Поставити питання”. Це можна буде робити за допомогою мікрофона. Gemini у фоновому режимі відповідатиме на питання.

У Google пояснюють, що наразі тестують цю функцію на телевізорах, ігрових консолях та стримінгових пристроях. Для отримання доступу під час перегляду відео необхідно натиснути “Поставити питання” після чого активується ШІ-асисент. Вибравши один з запропонованих варіантів, необхідно використати мікрофон, щоб поставити питання.

Якщо на пульті від телевізора є кнопка для керування мікрофоном, її також можна використати для активації розмовного ШІ-асистента та ставити йому питання. Можна, наприклад, питати про певні кулінарні рецепти, або довідкову інформацію про медіаконтент, який переглядається. Наразі інструмент доступний лише англійською, гінді, португальською та корейською мовами у деяких регіонах.


Раніше ITC повідомляв, що новий інструмент перетворює YouTube на безлімітне сховище. Тим часом сервіс закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами. Скарги вказують, що обмеження пов’язане не лише з відображенням коментарів. Деякі користувачі також не бачать описів під відео. Що цікаво, така ситуація торкається навіть частини підписників YouTube Premium.

Раніше YouTube вже виводив попередження з вимогою вимкнути блокування реклами, а також обмежував доступ до платформи через окремі браузери з вбудованими механізмами фільтрації реклами. Крім того, сервіс закривав лазівки для фонового відтворення без оформлення Premium.

