Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій

Зображення: Sony

Sony та TCL створюють компанію, у який 51% акцій належатиме китайському виробнику. Спільне підприємство вироблятиме та продаватиме телевізори під брендами Sony та Bravia по всьому світу.

У СП Sony отримає 49% акцій, новоутворене підприємство керуватиме всім бізнесом, від розробки та дизайну продуктів до виробництва, продажу і логістики телевізорів та користувацької аудіотехніки. Компанії планують завершити укладення остаточних та обов’язкових до виконання угод до березня, нова компанія розпочне роботу у квітні 2027 року, у разі схвалення угоди регуляторами та виконання інших супутніх вимог.

Як зазначає Nikkei Asia, угода відбулася на тлі загострення конкуренції на світовому ринку телевізорів, яке відбувається попри зростання попиту на більші екрани з вищою роздільною здатністю. Китайські виробники, як TCL, Hisense та Xiaomi, агресивно розширюють діяльність за кордоном, збільшуючи частки ринку. Уповільнення зростання на розвинених ринках посилило цінову конкуренцію, що призвело до зниження маржі японських та південнокорейських брендів. Це змусило багато компаній переглянути свої бізнес-моделі та реструктуризувати діяльність, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Японські виробники, які колись домінували на світовому ринку телевізорів, останнім часом поступово виходили з цього бізнесу. Sharp перейшла під контроль тайванської Hon Hai Precision Industry, також відомої як Foxconn, у 2016 році після труднощів у своєму телевізійному бізнесі. Toshiba продала свій телевізійний підрозділ китайській Hisense у 2018 році. Hitachi відмовилася від продажу телевізорів на внутрішньому ринку у 2018 році. Panasonic також вирішила припинити виробництво телевізорів, з відмовою від виробництва в Японії, Індії, В’єтнамі та Бразилії у 2021 році, а також у Європі у 2022 році.

Останнім часом Sony перетворюється з традиційного виробника електроніки на світового гіганта розваг та контенту, оскільки маржа виробництва та продажу обладнання опиняється під тиском ринку. Компанія використовує свою інтелектуальну власність в іграх, фільмах та стрімінгових платформах для зростання. Водночас телевізійний та аудіобізнес японської групи скорочується, а дохід від сегмента дисплеїв, включаючи телевізори та домашні проєктори, впав на 10% за рік.

TCL Electronics є частиною китайської групи TCL Technology Group. Компанія виробляє телевізори та іншу електроніку, а також займається інтернет-бізнесом. Голова її правління Ду Хуан заявив, що партнерство об’єднає сильні сторони Sony та TCL для створення “потужної платформи для сталого зростання”.