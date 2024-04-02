Екскерівник ЦРУ закликав українське IT витрачати від 10% на кібербезпеку

Колишній виконавчий керівник служби безпеки в ЦРУ Нік Гісінто, який пропрацював в структурі 10 років, а після звільнення був в Uber і Tesla, закликав компанії витрачати не менше 10% IT-бюджету на кібербезпеку.
Про це він розповів в інтерв’ю Forbes.
«Росія дозволяє розповсюдження методологій кібератак серед населення, а не лише військових і заохочує цивільних до здійснення таких атак», – зазначає Гісінто.
За майже два роки великої війни хакери здійснили понад 9000 кібератак на українські компанії та держпідприємства, свідчать дані СБУ. Останні гучні кейси – атака на «Київстар» 12 грудня 2023 року, яка на кілька днів залишила без зв’язку 24,1 млн абонентів найбільшого оператора, та січнева атака на дата-центр «Парковий».
Тому українським компаніям потрібно витрачати на кібербезпеку не менше 10% бюджету. Щоб визначити конкретний розмір витрат, компанія має оцінити ризики й проаналізувати, що є найважливішим для захисту. Тоді бізнес зможе робити належні інвестиції.
На його думку, інвестувати в кібербезпеку треба від самого початку існування компанії. Багато чого можна імплементувати без використання додаткових інструментів.
- Наприклад, багатофакторна автентифікація — ефективна річ, що майже нічого не коштує.
- Відсутність надійних методів захисту паролем є однією з головних причин, чому компанії стають жертвами шкідливих програм.
«Українські компанії, мабуть, краще за інших розуміють, які ризики несуть кібервразливості. Коли країна втягнута в такий конфлікт, у якому зараз опинилася Україна, ресурси стають дуже важливими. Компанії мають бути креативнішими у своїх рішеннях. Їм потрібно шукати недорогі, інноваційні рішення, щоб отримати якусь конкурентну перевагу або досягти певної мети без значної витрати ресурсів», — вважає Гісінто.