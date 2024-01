Embracer Group скоротила майже 100 співробітників студії Eidos Montreal та скасувала нову гру Deus Ex

Після зриву угоди на $2 млрд Embracer Group почала проводити «реструктуризацію». Розважальний конгломерат закривав студії, скасовував ігри, що розробляються, і звільняв співробітників. Ще однією жертвою цієї «реструктуризації» стала студія Eidos Montreal. Вона звільняє 97 розробників ігор та співробітників служби підтримки. Крім того, студія касувала неанонсовану гру Deus Ex.

«Глобальний економічний контекст, проблеми нашої галузі та комплексна реструктуризація, оголошена Embracer, нарешті вплинули на нашу студію», – заявляє Eidos Montreal, не згадуючи скасування гри.

Embracer Group викупила Eidos Montreal і Crystal Dynamics у Square Enix у травні 2022 року, об’єднавши під одним дахом студії, які стоять за Tomb Raider, Deus Ex та Thief. У листопаді того ж року Джейсон Шрайєр із Bloomberg написав, що нова Deus Ex знаходиться «на дуже ранній стадії» розробки. А тепер він стверджує, що гру скасовано.

Пройшло 8 років з виходу попередньої частини серії Deus Ex: Mankind Divided, і схоже, в найближчому майбутньому не варто очікувати продовження. У 2017 році джерела повідомили Шрайєру, що раннє продовження Mankind Divided також було скасовано. Щобільше, Embracer вирішила забрати мобільну гру Deus Ex Go навіть у тих людей, які вже заплатили за неї.

Після буму покупок Embracer Group у 2022 році компанія звільнила понад 900 співробітників і розпустила низку студій, таких як Volition (Saints Row), Campfire Cabal та Crystal Dynamics (Tomb Raider).

Джерело: The Verge