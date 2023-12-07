Epic Games випустила LEGO-режим в Fortnite

Epic Games випустила Lego Fortnite, першу в серії нових ігор від закритого гіганта відеоігор. Це частина зусиль, спрямованих на вихід за межі репутації мультяшної франшизи.

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Нова гра дає змогу гравцям створювати власні інструменти, зброю та укриття, намагаючись вижити у подекуди ворожому середовищі. Це частина ширшої стратегії Epic по створенню більшої кількості віртуальних світів, де геймери можуть спілкуватися та грати, використовуючи при цьому спорядження та інші елементи, придбані в оригінальній грі Fortnite, передає Bloomberg.

Це лише перший крок, але це величезний крок з точки зору зміни способу взаємодії людей з ігровими екосистемами, подібними до нашої. — президент Epic Адам Сассман.

Lego Fortnite приєднується до жанру ігор про виживання, як-от Valheim від Iron Gate Studio та Ark: Survival Evolved від Studio Wildcard. Реліз відбувся після того, як Kirkbi, сімейна холдингової компанії, яка контролює Lego Group, інвестувала в Epic 1 млрд доларів.

У п’ятницю Epic також планує випустити перегонову гру Rocket Racing, а 9 грудня — Fortnite Festival, музичну гру, в якій гравці можуть створити гурт або виступати як сольні виконавці. Вона дебютує в онлайн-промоції за участю співака The Weeknd.