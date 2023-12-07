Epic Games випустила LEGO-режим в Fortnite

Epic Games випустила Lego Fortnite, першу в серії нових ігор від закритого гіганта відеоігор. Це частина зусиль, спрямованих на вихід за межі репутації мультяшної франшизи.
Нова гра дає змогу гравцям створювати власні інструменти, зброю та укриття, намагаючись вижити у подекуди ворожому середовищі. Це частина ширшої стратегії Epic по створенню більшої кількості віртуальних світів, де геймери можуть спілкуватися та грати, використовуючи при цьому спорядження та інші елементи, придбані в оригінальній грі Fortnite, передає Bloomberg.
Це лише перший крок, але це величезний крок з точки зору зміни способу взаємодії людей з ігровими екосистемами, подібними до нашої.
— президент Epic Адам Сассман.
Lego Fortnite приєднується до жанру ігор про виживання, як-от Valheim від Iron Gate Studio та Ark: Survival Evolved від Studio Wildcard. Реліз відбувся після того, як Kirkbi, сімейна холдингової компанії, яка контролює Lego Group, інвестувала в Epic 1 млрд доларів.
У п’ятницю Epic також планує випустити перегонову гру Rocket Racing, а 9 грудня — Fortnite Festival, музичну гру, в якій гравці можуть створити гурт або виступати як сольні виконавці. Вона дебютує в онлайн-промоції за участю співака The Weeknd.