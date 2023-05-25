Fallout: New Vegas — Ultimate Edition — безкоштовна роздача цього тижня в Epic Games Store

У магазині Epic Games Store стартувала безплатна роздача чергової гри. На цьому тижні користувачі можуть отримати Fallout: New Vegas — Ultimate Edition.

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Fallout: New Vegas — це рольова гра з відкритим світом, яку багато шанувальників вважають однією з найкращих у серії Fallout. Дія гри відбувається у 2281 році в постапокаліптичній Америці, через двісті років після світової ядерної війни та незабаром після подій гри Fallout 3. При цьому New Vegas не є прямим продовженням Fallout 3.

Головного героя наймають для доставлення до міста Нью-Вегас (колишній Лас-Вегас) цінної посилки, але він стає жертвою пограбування і мало не гине. Після цього герой протягом подальшої гри намагається повернути посилку та помститися своїм кривдникам. Версія Fallout: New Vegas — Ultimate Edition включає оригінальну гру і весь додатковий контент, що вийшов надалі.

Безплатна роздача Fallout: New Vegas — Ultimate Edition проходитиме до 1 червня. Гра доступна за наступною адресою у магазині Epic Games Store. Також пропонуємо ознайомитися з оглядом Fallout: New Vegas в одному з попередніх матеріалів.