Новини Ігри 06.04.2026 comment views icon

Нуар-екшн Samson: A Tyndalston Story від шведів Liquid Swords отримав трейлер та дату виходу

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Екшн Samson: A Tyndalston Story — дебют Just Cause і Mad Max отримав трейлер та дату виходу / IGN
8 квітня на ПК виходить Samson: A Tyndalston Story — перша гра шведської студії Liquid Swords, яку заснував творець Just Cause. За $24.99 пропонують нуар-екшен у дусі кримінальних бойовиків 90-х без мікротранзакцій і зайвого пафосу.


Liquid Swords заснував Крістофер Сандберг — людина, яка у свій час створила Avalanche Studios і серію Just Cause. Після продажу Avalanche він зібрав команду ветеранів, які брали участь у розробці Just Cause і Mad Max, і у 2020 році відкрив нову студію у шведському Накці. Фінансування надав NetEase Games разом із приватними інвесторами. Samson: A Tyndalston Story — їхній перший публічний результат за шість років роботи.

“Samson створювали, щоб вдарити точно і лишити відбиток. Жорстка, фізична історія з системами, які тиснуть у відповідь на кожному кроці. Це і є Liquid Swords,” — Крістофер Сандберг, засновник і креативний директор студії.

Гра вийде на Steam і Epic Games Store за $24.99 — приблизно половина ціни середнього AA-тайтлу. Консольні версії для PS5 та Xbox Series X/S заплановані, але дати поки немає.


Action Points і наслідки: чому Samson не схожий на GTA

Гравець керує Семсоном МакКреєм — немолодим водієм, який повертається до рідного Тіндалстона з боргом перед небезпечними людьми. Борг росте щодня. Кожен день має обмежений пул Action Points — витратив усі на завдання, решта дня закрита. Міс квоту — відсотки злітають, завтра стане важче. Рішення не можна відмотати назад.

Бойова система орієнтована на ближній бій: бійки, гонитви на автомобілях, імпровізація підручними засобами. Жодних нескінченних перестрілок. 25 слотів для прокачки дозволяють налаштувати Семсона під власний стиль. Місто реагує на дії гравця — фракції, репутація і навіть розклад патрулів поліції змінюються залежно від поведінки. Тривалість кампанії — близько 10 годин.

Релізний трейлер студія показала на Future Games Show Spring Showcase 2026. Гра створена на Unreal Engine 5 з підтримкою NVIDIA DLSS 4.5 і повним ray tracing.

Спецпроєкти
Джерело: IGN Fan Fest

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати