Новини Ігри 04.04.2026 comment views icon

Epic Games Store роздає три безкоштовні гри, з них одна лише до 5 квітня

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Epic Games Store роздає три безкоштовні гри — і одна зникне вже 9 квітня / Doborog Games
На Epic Games Store зараз одразу три безкоштовні гри — але строки у кожної різні. Безкоштовні ігри Epic Games Store на квітень оновились 2 квітня, і частина роздач уже добігає кінця.


Головна роздача тижня — Clone Drone in the Danger Zone від Doborog Games, доступна безкоштовно до 9 квітня об 11:00 за київським часом. Гра вийшла у 2021 році і на Steam має статус “Overwhelmingly Positive” з понад 17 200 відгуків — це найвищий рейтинг на платформі.
Механіка проста і жорстока: свідомість гравця завантажена в робота-гладіатора, і треба виживати в арені, де будь-яку частину тіла можна відрубати. Гра пропонує чотири одиночні режими (Story, Endless, Twitch та Challenge) і три мультиплеєрні — Last Bot Standing, Private Duels та Online Co-op.

Паралельно до 16 квітня безкоштовна TOMAK: Save the Earth Regeneration — ремастер японської культової симуляції 2001 року від Netmarble Monster. Гравець доглядає за богинею кохання Евіан, яка застрягла у квітковому горщику, і від його рішень залежить доля людства. Гра потрапила до Epic 1 квітня 2026 року і роздається на два тижні замість звичайного одного.


До 5 квітня можна також забрати Together After Dark — кооперативний горор на до чотирьох гравців. Ця роздача ініційована не Epic, а самим розробником через оновлені у лютому 2026 року інструменти для сторонніх роздач на платформі.

Наступною офіційною безкоштовною грою від Epic стане Prop Sumo — партійний файтинг для до шести гравців від Barrel Roll Games. Він з’явиться 9 квітня — в день релізу, що є рідкістю для платформи.

Спецпроєкти
Усі ігри після додавання залишаються в бібліотеці назавжди. Для отримання достатньо мати обліковий запис на Epic Games Store і натиснути кнопку “Отримати” на сторінці кожної гри.

Джерело: Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати