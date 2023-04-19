Феномен Мавки: видавництво проілюструвало книгу «Лісова пісня» персонажами мультфільму – продажі зросли приблизно в 300 разів

Видавництво «Ранок» видало нову версію книги «Лісова пісня» Лесі Українки, ілюстровану персонажами мультфільму «Мавка. Лісова пісня», який нещодавно вийшов в прокат. Попит на оновлену книгу виявився настільки великим, що перший тираж із 3500 книг закінчився за тиждень. Слід зазначити, що 5 років тому продажі «Лісової пісні» з іншими ілюстраціями сягали 500–700 екземплярів/рік.

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Щоб задовольнити попит, видавництво додруковувало ще по 4000 примірників щотижня. В результаті за місяць продажу видали чотири наклади – загалом 15 500 книжок.

«Це нетипово для українського книжкового ринку, де середній наклад – 2000–3000 екземплярів, який продається рік, – каже генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. – Ми за тиждень продали більше, ніж інші видавництва продають за кілька років».

Ціна однієї книги становить 650 грн, тобто дохід від надрукованих накладів становить понад 10 млн грн. Частки прибутку «Ранку» та Film.ua Group – комерційна таємниця, каже Круглов.

Співпраця видавництва з Film.ua Group значно збільшила цільову «Лісової пісні». Зазвичай драму-феєрію Лесі Українки вивчають у 10 класі. Але тепер, після виходу мультфільму, «Мавка» цікавить і дітей від 6–7 років. Інтерес до книги проявляє і доросла аудиторія, яку приваблює яскравий подарунковий формат. Разом з тим, видавництво розширило канали збуту (супермаркети та кінотеатри) та розглядає можливість перекладу на інші мови країн, де «Мавка. Лісова пісня» вийде в прокат. Нагадаємо, права на трансляцію «Мавки» продали для понад 20 територій.

На додачу до оновленої книги видавництво «Ранок» також почало продавати щоденники з «Мавкою» та набори наліпок. В планах – реалізувати 30-35 тис. щоденників та 40-60 тис. наліпок. За неповний місяць вже продано 9 тис. щоденників. Для порівняння, щоденники із «Ґравіті Фолз» (за ліцензією Disney) розійшлися накладом понад 15 тис. за 2 роки. Додатково планується випускати понад 20 найменувань продукції: серії розмальовок, розвивальних книжок, історії за сценарієм мультфільму. Скоро із друку вийде подарункова книжка «Мавка. Берегиня Лісу». Вона написана за сценарієм мультфільму, але для іншого сегменту – дошкільнят.

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Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» виявився дуже популярним і став найкасовішим за роки незалежності України. Загалом заплановано 30 колаборацій «Мавки», з них активними вже є 18. Наразі з героями мультфільму випускають продукцію ювелірний дім SOVA, виробник шкарпеток DUNA, мережа магазинів одягу Intertop, виробник іграшок WP Merchandise. Загалом зовнішні ліцензіати випустили понад 120 найменувань товарів. Ще близько 30 товарів «Кіношоп» Film.ua виготовляє, як сувенірну продукцію. Також тривають перемовини щодо багатьох додаткових категорій товарів.

Джерело: forbes