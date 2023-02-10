Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть у США та Канаді. Тривають перемовини з Китаєм, Кореєю та Японією

Незабаром в український прокат виходить анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня». Покази в кінотеатрах розпочнуться вже 2 березня. Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, яким опікується Universal Pictures Content Group. Далі — прем’єра відбудеться в усій Європі. Також «Мавка. Лісова пісня» вийде у кінотеатральний прокат в країнах Близького Сходу і Північної Африки.

Тепер стало відомо, що розважальна компанія Shout! Factory також придбала права на показ анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня». Завдяки цьому картину зможуть переглянути ще й на території США та англомовної Канади.

«Крім присутності на дуже конкурентному ринку, ми отримали додаткові інструменти для промоції України – не лише як відомого бренду, а і як країни-виробника дуже якісного контенту», – каже директор FILM.UA Distribution Євген Драчов.

Загалом, права на трансляцію «Мавки» продали для понад 20 територій. Серед них згадуються Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія, а також країни Близького Сходу та Північної Африки. Тепер до них долучились США та Канада.

Наразі команда FILM.UA Distribution веде перемовини з партнерами Азійського регіону, зокрема Китаєм, Кореєю та Японією.

Зазначається, що продаж прав на показ анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» здійснюється за світовими ринковими умовами.

«Якісну продукцію оцінюють гідно з точки зору фінансів», – каже Євген Драчов.

Джерело: forbes