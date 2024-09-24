Фентезійна RPG GreedFall II: The Dying World вийшла в дочасному доступі у Steam

Студія Spiders та видавець Nacon випустили в ранньому доступі Steam рольову гру GreedFall II. З нагоди цієї події вони показали новий трейлер, який демонструє мальовничі краєвиди ігрового світу та персонажів, готових протистояти численним викликам.

Сюжет GreedFall II розгортається за три роки до подій оригінальної гри. Невідомі викрадачі захоплюють головного героя, уродженця острова Тір-Фраді, та проти його волі вивозять на Стародавній континент. Тут він відкриває для себе світ «renaigse» (чужинців) — землю, сповнену таємниць, де прекрасна зовнішність приховує гнилу суть.

Гравці занурюються у світ Гакана, де мешканці животіють у занепалих містах, охоплених хворобами та злочинністю. Люди тут давно забули, що означає справжня свобода. Як чужинцю, головному герою доведеться спритно маневрувати у вирі політичних інтриг різних угруповань, щоб прокласти власний шлях до свободи та захистити свій народ від тих, хто прагне завдати йому шкоди.

Гра пропонує різноманітні підходи до проходження — від дипломатії та торгівлі до прихованих дій. У пошуках підказок на локаціях допомагатимуть компаньйони та спеціальне «чуття» героя. Крім того, персонаж зможе створювати різноманітні інструменти.

На старті раннього доступу гравцям доступні початок сюжетної кампанії, три регіони для дослідження, шість компаньйонів та шість гілок умінь.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Розробники планують поступово розширювати гру. Восени додадуть нового компаньйона, додаткові сюжетні завдання, новий регіон, центральний хаб та дві нові гілки умінь. Взимку з’являться ще один супутник, система крафтингу та локальні побічні квести. У майбутньому розробники мають намір збільшити максимальний рівень, додати квести фракцій, нові регіони та підтримку фоторежиму.

Дата повноцінного релізу GreedFall II: The Dying World поки невідома.

Вартість гри у Steam — 999₴.