Cthulhu: The Cosmic Abyss вийшла: занурення у Р'льєг на PS5 / Big Bad Wolf

Гра Cthulhu: The Cosmic Abyss від Big Bad Wolf вийшла 16 квітня на PS5, Xbox Series і ПК. Лавкрафтівський трилер у 2053 році, без бойових механік, з 6 фіналами і підтримкою DualSense.





Cthulhu: The Cosmic Abyss — перший від першої особи лавкрафтівський трилер від французької студії Big Bad Wolf, що переносить гравців у 2053 рік і на дно Тихого океану. Ви граєте за Ноя — агента секретного підрозділу Інтерполу Ancile, що розслідує зникнення шахтарів на підводній станції в Тихому океані.

Розслідування закономірно веде до Р’льєгу — стародавнього затопленого міста з лавкрафтівського канону, де розум починає тріщати по швах під впливом Ктулху. ШІ-компаньйон Key допомагає збирати підказки і лавірувати між головоломками, але рятувати ситуацію кулаками або зброєю не вийде — бойових механік у грі немає взагалі.

Рушій Unreal Engine 5 забезпечує середовища, що, за словами розробників, “порушують закони фізики”. На PS5 гра повністю використовує DualSense: тактильний зворотний зв’язок і адаптивні кнопки реагують на кожен інструмент розслідування, а 3D Audio підсилює клаустрофобну атмосферу.





Гра проходиться за 12–15 годин залежно від складності та допитливості гравця.

“Гра нагороджує цікавість понад усе. Глибина вашого розслідування визначає тривалість досвіду”, — пояснив геймдиректор Томмазо Нуті виданню Gamereactor.

Фіналів шість — і жоден із них не з’явиться сам по собі. Big Bad Wolf до цього відома по наративних іграх The Council і Vampire: The Masquerade — Swansong.

Стандартне видання коштує $49.99, видання R’lyeh Edition за $59.99 включає сценарій для настільної гри Arkham Horror і кілька цифрових доповнень. Гра вийшла на PS5, Xbox Series X|S і ПК (Steam і GOG) одночасно по всьому світу.

Джерело: IGN