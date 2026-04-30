Студія Spiders, автор GreedFall, офіційно ліквідована після банкрутства Nacon / Spiders

Французька студія Spiders більше не існує. Після місяців невизначеності команда підтвердила ліквідацію компанії у офіційному зверненні до спільноти.





“Привіт усім. Перш за все, вибачте за мовчання протягом останнього місяця — давно не виходили на зв’язок. Скажемо прямо, щоб не тримати вас у невіданні: після тривалого періоду без чітких відповідей ми отримали підтвердження того, що Spiders ліквідується. Що це означає? Компанія як така більше не існує. Ми негайно припиняємо роботу. Запланований DLC вийде через Nacon — і на цьому все. Нам шкода, що справа дійшла до цього, і ми хочемо подякувати кожному з вас за підтримку протягом усіх цих років. Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми з іграми — звертайтеся безпосередньо до Nacon, оскільки ми більше не зможемо відповідати.” — Написали розробники.

Spiders заснована у Парижі і за роки роботи здобула репутацію розробника амбітних RPG середнього бюджету. Найвідоміші проєкти — серія GreedFall, екшен-RPG у стилі стімпанк Steelrising та GreedFall II: The Dying World, яка досі перебуває в ранньому доступі Steam. Студія працювала у тісному партнерстві з видавцем Nacon — і саме це партнерство виявилося фатальним.

Ще у березні ми писали, що Nacon потрапив у фінансову кризу і потягнув за собою три підпорядковані студії — Spiders, Kylotonn і Cyanide. Усі вони ініціювали процедуру судової реструктуризації боргів у комерційному суді Лілля. Тоді ще залишалась надія на порятунок через продаж або реорганізацію. Тепер зрозуміло: покупців для Spiders так і не знайшли.

Студія запевнила, що запланований DLC для GreedFall II все ж вийде — але вже силами Nacon. Гравцям із технічними проблемами рекомендують звертатися безпосередньо до видавця, оскільки команда розробників офіційно припинила роботу.





Закриття Spiders — ще один симптом кризи у сегменті AA-ігор. Студії такого масштабу традиційно залежать від стабільного фінансування видавця і практично не мають буфера для самостійного виживання у разі його банкрутства.

Джерело: Spiders / Facebook