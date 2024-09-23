«Володар перснів» зустрів Stardew Valley — гра про гобітів Tales of the Shire вийде у березні

Ельфи, орки, Саурон та інший «Володар перснів» — десь далеко. Симулятор мирного життя гобітів Tales of the Shire вийде навесні 2025 року.

У День гобіта (22 вересня) видавець Private Division та розробник Weta Workshop оголосили дату виходу симулятора життя Tales of the Shire. Гра вийде 2 5 березня наступного року на ПК, Switch, PS5 та Xbox Series X|S. Вона також з’явиться у Netflix Games. Початково реліз був запланований на цю осінь.

Студія Weta Workshop має багатий досвід, коли справа доходить до «Володаря перснів». Компанія відповідала за ефекти у трилогії про Пітера Джексона разом із дочірньою компанією, яка займалася цифровими ефектами. У 2014 році Weta відкрила відділ розробки відеоігор, але Tales of the Shire — це перша її велика гра.

Tales of the Shire — «затишна гра, де ви є гобітом». У її основі кулінарія та широкий вибір побутових мініігор. Гобітам в ній є чим зайнятися, починаючи від риболовлі та пошуку їжі до садівництва та персоналізації житла. На жаль, на сторінці в Steam ніщо не вказує на багатокористувацький режим у грі.

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Джерело: GamesRadar