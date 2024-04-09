Фільм Антона Птушкіна зібрав за дебютний вікенд 2,3 млн грн — новий рекорд для документального кіно

Фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» заробив 2,3 млн грн за перший вікенд у національному прокаті та став абсолютним рекордсменом серед документального кіно. Про стартові збори розповіла СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська українському Forbes.

«Ми, наші улюбленці та війна» — дебютний повнометражний фільм Антона Птушкіна, відомого українського тревел-блогера родом з Луганська, який з початку війни перетворив власний відеоблог про подорож на репортаж про війну. Його стрічка показує велику війну в Україні крізь призму життя тварин — багато історій про порятунок домашніх улюбленців із замкнених квартир, евакуацію з територій під російськими обстрілами, людяність та підтримку. Знімання стартували 20 серпня 2022-го — за півтора року Птушкін провів близько 60 інтерв’ю у понад 10 містах України, зокрема й в Бахмуті незадовго до окупації, та три міжнародні знімання — в Іспанії, Нідерландах і Польщі. Загалом за цей час він відзняв близько 85 годин відео для фінальної версії фільму тривалістю 85 хвилин.

Перші касові рекорди «Ми, наші улюбленці та війна»

Насправді «Ми, наші улюбленці та війна» встановив кілька рекордів у національному прокаті, включно з одноденними зборами: 4 квітня стрічка показала найбільший бокс-офіс в ніші документального кіно — 359 000 грн.

За перший вікенд прокату в Україні (з 4 по 7 квітня) фільм переглянули близько 13 440 глядачів, а касові збори склали, як вже зазначалося вище, склали 2,3 млн грн, що є рекордом для документального кіно. Для порівняння, найкасовішому українському документальному фільму «20 днів у Маріуполі» знадобилось 16 вікендів, щоб зібрати 2,1 млн грн та майже 17 000 глядачів. Станом на початок квітня 2024-го бокс-офіс нашумілої стрічки Мстислава Чернова та лауреата премії «Оскар-2024» становив 8,7 млн грн.

За словами гендиректорки Green Light Films фільм «Ми, наші улюбленці та війна» показали 142 кінотеатри на 174 екранах. Щодня українські кінотеатри показували близько 240 сеансів фільму. Загалом в Україні відчинено близько 190 кінотеатрів.

Цифровий реліз, бюджет, міжнародна версія та окупність

Стрічка також є першим випадком документальної копродукції України та Канади (Yap Films). Бюджет «Ми, наші улюбленці та війна» становить сотні тисяч доларів (точну суму команда не розкриває). Бюджет української версії становить до $100 000 — сюди входить чиста вартість адаптації локальної версії фільму та витрати на кінопрокат (без витрат на рекламу та маркетинг). Цифрова прем’єра очікується цього літа — першою серед VOD-платформ права на стрічку купила Megogo.

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Міжнародна версія з більшим акцентом на тваринах називається Saving the Animals of Ukraine. Раніше права на неї придбали найбільший американський бродкастер PBS для програми Nature, якого в Україні знають завдяки усе того ж «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова виробництва PBS Frontline, та канадський телеканал CBC. У розмові з українським Forbes продюсерка Зоя Сошенко розповіла, що завдяки продажам і копродукційним пільгам від Канади бюджет фільму майже покрили, а продаж прав у інші країни стане прибутком. Команда насамперед націлюється на Європу, особливо Франція, Італія, Польща та Німеччина, де багато українців.