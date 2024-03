«Оскар» відбувся: 11 березня рано вранці за київським часом у Лос-Анджелесі завершилася 96-та церемонія вручення головної кінопремії. За традицією, нагороди Американської кіноакадемії роздали у театрі «Долбі». Підсумовуємо, як це було, хто переміг, а хто пішов з порожніми руками.

В Україні церемонію вручення премії «Оскар» ексклюзивно транслював телеканал «Суспільне Культура». Відомий комік і телеведучий Джиммі Кіммел вже вчетверте провів захід він же проводив «Оскар» у 2017, 2018 та 2023 роках, але до рекордсмена в цій категорії йому ще дуже далеко — американський комік і актор Боб Гоуп робив це 19 разів (з 1939 по 1977).

Позаду сезон кінонагород та найголовніше кінопротистояння 2023 року між «Оппенгеймером» Крістофера Нолана та «Барбі» Ґрети Ґервіґ. Та найголовніше для України: український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув «Оскар» в категорії «Найкращий документальний фільм» — досі це не вдавалося жодному іншому українському фільму. Від початку ми, разом з іншими, прогнозували йому перемогу в оскарівських перегонах. Це хороше доповнення до чималого списку досягнень фільму лауреатів Пулітцерівської премії Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки про облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року. Щиро сподіваємося, що це допоможе привернути більшу міжнародну увагу до вчинених росіянами злочинів. Ось що сказав Мстислав Чернов у своїй промові:

Лідер за кількістю статуеток цьогоріч — авжеж «Оппенгеймер». У цьому сезоні «Оппенгеймер» — абсолютний лідер за кількістю нагород: «Золотий глобус», BAFTA, Critics Choice Awards, премія Гільдії режисерів і продюсерів США й ось, нарешті, «Оскар». Окрім головної нагороди як Найкращий фільм, драматичний байопік Крістофера Нолана про батька ядерної бомби здобув ще 6 статуеток, включно з нагородами за режисуру, найкращі чоловічі ролі першого та другого плану, а також технічні (монтаж, саундтрек та операторську роботу). Крістофер Нолан, Кілліан Мерфі та Роберт Дауні-молодший отримали перші «Оскари» в кар’єрі.

Друге місце за кількістю статуеток у «Бідолашних створінь» — з 11 номінацій лише чотири нагороди, причому три з них в технічних категоріях. Зате екранізація постмодерністської версії Франкенштейна Йоргоса Лантімоса принесла Еммі Стоун другий «Оскар» у її кар’єрі.

«Анатомія падіння», «Американська фантастика» та виграли всього по одному «Оскару» при чималій кількості номінацій, але нагороди взяли важливі (за сценарії). Да’Він Джой Рендольф здобула «Оскар» за жіночу роль другого плану в «Залишенцях», які напередодні втрапили у скандал через звинувачення у плагіаті.

У «Барбі» Ґрети Ґервіґ лише одна нагорода — за «Найкращу пісню». Перемогу тут здобула Біллі Айліш з «What Was I Made For», яка стала наймолодшою двократною лавреаткою премії «Оскар» за «Найкращу пісню» (у 2022-му Айліш здобула нагороду «No Time to Die» для «Не час помирати»).

Вес Андерсон поїхав додому не з порожніми руками — короткометражна пригодницька комедія «Чудова історія Генрі Шугара» для Netflix принесла одному з найвеличніших режисерів сучасності перший «Оскар» в кар’єрі. Хаяо Міядзакі теж здобув «Оскар» — його «Хлопчик і чапля» здобула нагороду як «Найкращий повнометражний анімаційний фільм». До речі, третій «Оскар» у кар’єрі 83-річного геніального японського аніматора (у 2002 році його відзначили за «Віднесених привидами», а у 2014-му — за видатні заслуги в кінематографі).

Мартін Скорсезе та Бредлі Купер цього разу залишилися без нагород і поїдуть додому з порожніми руками, хоча «Вбивці квіткової повні» претендували аж на 10 нагород, а «Маестро» — на 7.





🏆«Оппенгеймер» / Oppenheimer (Universal Pictures)

«Американська фантастика» / American Fiction (Amazon MGM Studios)

«Анатомія падіння» / Anatomy of a Fall (Le Pacte)

«Барбі» / Barbie (Warner Bros. Pictures)

«Залишенці» / The Holdovers (Universal Pictures)

«Вбивці квіткової повні» / Killers of the Flower Moon (Paramount Pictures)

«Маестро» / Maestro (Sikelia Productions, Netflix)

«Минулі життя‎» / Past Lives (A24)

«Бідолашні створіння» / Poor Things (Searchlight Pictures)

«Зона інтересів» / The Zone of Interest (A24)

🏆Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)

Жустін Тріє («Анатомія падіння»)

Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)

Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)

Джонатан Ґлейзер («Зона інтересів»)

🏆Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

Бредлі Купер («Маестро»)

Колман Домінго («Растін»)

Пол Джаматті («Залишені»)

Джеффрі Райт («Американська фантастика»)



🏆Емма Стоун («Бідолашні створіння»)

Аннетт Бенінґ («НАЯД‎»)

Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)

Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)

Кері Малліган («Маестро»)

🏆Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)

Стерлінг К. Браун («Американська фантастика»)

Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)

Раян Ґослінґ («Барбі»)

Марк Руффало («Бідолашні створіння»)



🏆Да’Він Джой Рендольф («Залишенці»)

Емілі Блант («Оппенгеймер»)

Даніель Брукс («Барва пурпурова»)

Америка Феррера («Барбі»)

Джоді Фостер («НАЯД‎»)

🏆«Американська фантастика»

«Барбі»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

«Зона інтересів»



🏆«Анатомія падіння»

«Залишені»

«Маестро»

«Травень, грудень»

«Минулі життя‎»



🏆«Зона інтересів» / The Zone of Interest (Велика Британія)

«Я — капітан» / Io Capitano (Італія)

«Ідеальні дні» / Perfect Days (Японія)

«Снігова спільнота» / Society of the Snow (Іспанія)

«Вчительська» / The Teachers’ Lounge (Німеччина)

🏆«Хлопчик і чапля» / The Boy and the Heron

«Стихії» / Elemental

«Німона» / Nimona

«Мрії робота» / Robot Dreams

«Людина-павук: Крізь Всесвіт» / Spider-Man: Across the Spider-Verse

🏆War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme



🏆«What Was I Made For?» («Барбі»)

«The Fire Inside» (Flamin’ Hot)

«I’m Just Ken» («Барбі»)

«It Never Went Away» («Американська симфонія»)

«Wahzhazhe» («Вбивці квіткової повні»

🏆«Зона інтересів»

«Творець»

«Маестро»

«Місія неможлива: Розплата. Частина перша»

«Оппенгеймер»



🏆«Оппенгеймер»

«Граф» / El Conde

«Вбивці квіткової повні»

«Маестро»

«Бідолашні створіння»



🏆«20 днів у Маріуполі» (Україна)

Bobi Wine: The People’s President (Уганда, Велика Британія, США)

The Eternal Memory (Чилі)

Four Daughters (Франція, Німеччина,Туніс, Саудівська Аравія)

To Kill a Tiger (Канада)



Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)

🏆The Last Repair Shop

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

Nǎi Nai and Wài Pó

Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film

🏆«Чудова історія Генрі Шугара» / The Wonderful Story of Henry Sugar

The After

Invincible

Knight of Fortune

«Червоний, білий та королівський синій» / Red, White and Blue