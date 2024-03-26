«20 днів у Маріуполі» — абсолютний рекордсмен за переглядами на Takflix і найпродаваніший за всю історію «Київстар ТБ»

Цифровий реліз оскароносного документального фільму Мстислава Чернова відзначився новими рекордами для українських стримінгів.

Згідно зі звітами платформ, які наводить Forbes, «20 днів у Маріуполі» став абсолютним рекордсменом за переглядами на стримінгу Takflix у дебютний вікенд, обійшовши стрічки «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча і «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан, та показав рекордні для «Київстар ТБ» продажі, обігнавши не лише українські, а й світові хіти (у період із 21 по 24 березня фільм увійшов у топ-10 за кількістю переглядів серед усього VOD-контенту).

На Volia TV «20 днів у Маріуполі» подивились близько 18% користувачів — загалом всього за три дні стрічка зібрала уп’ятеро більше переглядів у порівнянні з усіма іншими фільмами онлайн-кінотеатру. На Megogo до кінороботи Чернова відкрили понад 21 000 доступів (з урахуванням передзамовлень) — стрічка встановила рекорд на стримінгу серед документального кіно і стала одним із лідерів загального рейтингу.

Зазначимо, що «20 днів у Маріуполі» також став найкасовішою документальною стрічкою в Україні зі зборами у 2,2 млн гривень в кінотеатрах на початок березня. За кордоном фільм можна переглянути на Apple TV і Amazon Prime, він також доступний на Google Play, Microsoft Movies & TV та інших цифрових платформах.

«20 днів у Маріуполі» — перший український фільм в історії України, який здобув «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм». Стрічка розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — команда Associated Press, які на той час були останніми журналістами в місті, задокументувала облогу і спричинену нею гуманітарну катастрофу, роботу лікарів, бомбардування пологового будинку, масові поховання загиблих цивільних та інші злочини росіян. Над фільмом працювали режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко — усі троє отримали Пулітцерівську премію.

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