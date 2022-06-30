Firefox тепер може автоматично видаляти відстеження з URL-адрес

Компанія Mozilla випустила нову версію браузера Firefox, який отримав додаткові функції для забезпечення приватності користувачів.

Функція Query Parameter Striping автоматично видаляє рядки символів, додані до кінця URL-адреси. Такі параметри в URL дозволяють різним сайтам (наприклад, Facebook, Hubspot, Olytics та іншим) відстежувати переходи користувачів і показувати їм цільову рекламу.

Йдеться про ті випадки, коли замість звичайної адреси https://www.site.com/example.html відбивається щось на кшталт https://www.site.com/example.html?fbclid=aa7-V4yb6Yfit_9_Pd.

Цей набір символів після знака питання є параметром запиту, який може повідомити компанії, що користувач натиснув на посилання, допомагаючи скласти його профіль для націлювання реклами. Якщо активувати функцію Query Parameter Striping в останній версії Firefox, вона видаляє ці «зайві» символи перед завантаженням URL-адреси. Таким чином, Facebook не отримає інформації про користувача. Зараз функція працює через чорний список та охоплює Olytics, Drip, Vero, HubSpot, Marketo та Facebook.

Щоб активувати цю функцію, потрібно перейти до розділу налаштувань Privacy & Security та у параметрі Enhanced Tracking Protection вибрати Strict.

Джерело: Engadget