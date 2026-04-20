“Цикл смерті”: оновлення Windows 11 не обійшлось без проблем

Буквально через 5 днів після виходу квітневого оновлення Microsoft Patch Tuesday (KB5083769) користувачі скаржаться на нові проблеми з Windows 11.





Зокрема, одна з проблем, яка вже отримала назву “Цикл смерті”, призводить до зависання ПК під час спроби оновлення. Наразі щонайменше 5 користувачів поскаржились на цю проблему. Вони зазначають, що під час спроби встановити оновлення на екрані з’являлась дивна мозаїка з пікселів, а потім синій екран та повідомлення про необхідність відновлення Windows.

Повторення спроби встановити оновлення призводило до того ж самого результату. Користувач з ніком Vagabond Superstar зазначає, що його ПК HP Pavilion 590-p0044 з процесором AMD Ryzen 5 2600, 32 ГБ ОЗП та відеокартою GTX 1080ti працює під керуванням Windows 11 Home. Інший користувач зазначає, що зіткнувся з тією самою проблемою на десктопному ПК Dell.

Ще один коментатор повідомив, що мав таку саму проблему, а троє його знайомих взагалі не змогли завантажити Windows після цього. Він зазначив, що зміг видалити останнє оновлення та відновити доступ до системи. Однак в іншого середовище для відновлення виявилось настільки пошкодженим, що він просто не зміг увійти в систему.





Наразі незрозуміло, чи є винуватцем проблеми безпосередньо Microsoft, або це загальна проблема з драйверами та ПЗ, яка торкнулась всіх цих користувачів. Сервіс Microsoft Q&A Assist на базі ШІ повідомив, що аналогічні проблеми фіксувались, коли оновлення пошкоджувало критично важливі для завантаження компоненти або драйвери, особливо на деяких системах на базі AMD.

Рекомендується зайти в середовище відновлення Windows, спробувати виконати відновлення системи, потім відновлення під час завантаження, а потім локальну перевстановлення, якщо перші дві рекомендації не спрацюють.

Джерело: Neowin