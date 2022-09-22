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Framework створила модульний Chromebook з підтримкою модернізації та ремонту – ціна від $1000

Framework створила модульний Chromebook з підтримкою модернізації та ремонту – ціна від $1000

Компанія Framework, що займається розробкою модульних та ремонтопридатних рішень, створила пристрій Chromebook. Об’єднавшись із Google, вона створила версію ремонтопридатного ноутбука для ChromeOS.

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Framework создала модульный Chromebook с поддержкой модернизации и ремонта – цена от $1000

Ноутбук Framework Laptop Chromebook Edition оснащений 13,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2256×1504 пікселів (співвідношення сторін 3:2). Базова конфігурація включає процесор Intel Core i5-1240, 8 ГБ оперативної пам’яті та твердотілий накопичувач місткістю 256 ГБ. Доступна можливість збільшити ОЗУ до 64 ГБ, а накопичувач – до 1 ТБ. Також модернізацію можна здійснити пізніше.

Framework создала модульный Chromebook с поддержкой модернизации и ремонта – цена от $1000

Користувач зможе налаштувати ноутбук на власний розсуд, включаючи конфігурування роз’ємів USB-C, USB-A, MicroSD, HDMI, DisplayPort і Ethernet. Крім того, можна придбати спеціальні карти розширення сховища на додаткові 250 ГБ або 1 ТБ.

Framework создала модульный Chromebook с поддержкой модернизации и ремонта – цена от $1000

Представлений модульний Chromebook оснащений чипом безпеки Titan C, вбудованим у корпус. Поки незрозуміло, чи це вплине на можливість замінювати материнську плату, коли настане час для модернізації.

Ноутбук Framework Laptop Chromebook Edition доступний для попереднього замовлення за ціною від $999. Постачання очікуються наприкінці листопада або на початку грудня.

Джерело: Engadget


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