Framework створила модульний Chromebook з підтримкою модернізації та ремонту – ціна від $1000

Компанія Framework, що займається розробкою модульних та ремонтопридатних рішень, створила пристрій Chromebook. Об’єднавшись із Google, вона створила версію ремонтопридатного ноутбука для ChromeOS.

Ноутбук Framework Laptop Chromebook Edition оснащений 13,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2256×1504 пікселів (співвідношення сторін 3:2). Базова конфігурація включає процесор Intel Core i5-1240, 8 ГБ оперативної пам’яті та твердотілий накопичувач місткістю 256 ГБ. Доступна можливість збільшити ОЗУ до 64 ГБ, а накопичувач – до 1 ТБ. Також модернізацію можна здійснити пізніше.

Користувач зможе налаштувати ноутбук на власний розсуд, включаючи конфігурування роз’ємів USB-C, USB-A, MicroSD, HDMI, DisplayPort і Ethernet. Крім того, можна придбати спеціальні карти розширення сховища на додаткові 250 ГБ або 1 ТБ.

Представлений модульний Chromebook оснащений чипом безпеки Titan C, вбудованим у корпус. Поки незрозуміло, чи це вплине на можливість замінювати материнську плату, коли настане час для модернізації.

Ноутбук Framework Laptop Chromebook Edition доступний для попереднього замовлення за ціною від $999. Постачання очікуються наприкінці листопада або на початку грудня.

Джерело: Engadget