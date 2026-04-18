Новини Пристрої 18.04.2026

Вийшов Xiaomi Redmi Book 2026: дві моделі, 120 Гц, до 1 ТБ SSD і ціна від $806

Вадим Карпусь

На додачу до Redmi Book Pro 2026 компанія Xiaomi представила нову лінійку доступніших ноутбуків Redmi Book 2026. Серія включає дві моделі з різними розмірами екрана, які за своїми характеристиками перевершують можливості екрана MacBook Neo.


Характеристики Xiaomi Redmi Book 2026

Головна відмінність між новинками — розмір дисплея. В обох випадках використовуються панелі з частотою оновлення 120 Гц. Для порівняння, MacBook Neo використовує IPS-екран з частотою 60 Гц.

Redmi Book 14 2026 оснащений 14-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1800p, співвідношенням сторін 16:10 і яскравістю 500 ніт. Екран охоплює 100% колірного простору sRGB і підтримує DC-dimming, що забезпечує точну передачу кольорів і комфорт для очей.

Redmi Book 16 2026 отримав 16-дюймову панель із тією ж частотою 120 Гц, але з роздільною здатністю 1600p і яскравістю 400 ніт. Попри більші розміри, цей ноутбук має нижчу щільність пікселів і гірше підходить для роботи при яскравому освітленні.


В іншому характеристики обох новинок майже однакові. Обидві моделі працюють на процесорі Intel Core Ultra 5 125H з сімейства Meteor Lake. Це чип середнього рівня, і, до того ж не найновіший. Xiaomi вирішила не використовувати новіші рішення на кшталт Panther Lake чи Lunar Lake.

Ноутбуки комплектуються до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X з частотою 7467 MT/s і накопичувачами PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ. Цікаво, що попри більший корпус, 16-дюймова модель отримала ту саму батарею місткістю 80 Вт·год, що й 14-дюймова версія. Обидва ноутбуки комплектуються GaN зарядним пристроєм потужністю 100 Вт.

За габаритами різниця між моделями досить відчутна: ширина Redmi Book 14 становить 312 мм, тоді як 16-дюймовий варіант — 354,98 мм. Молодша модель також легша — 1,49 кг проти 1,86 кг.

Ціна

Ціни на нові моделі Redmi Book 2026 стартують з 5499 юанів (близько $805) за 14-дюймову версію і 5699 юанів ($835) за 16-дюймову. Це дорожче за MacBook Neo, але дешевше за нову лінійку Xiaomi Book Pro 2026, яка коштує від $1513.

Спецпроєкти
Від смартгодинників до захищених смартфонів: на AliExpress стартував великий розпродаж Blackview зі знижками до 55%
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам’яті і нові процесори Intel Panther Lake

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

Бюджетний хіт: монітор Xiaomi A27Qi 2026 з 2K та 120 Гц продається від €99
Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake
Вийшов Xiaomi Monitor A24i 2026 за $90: IPS, 144 Гц і заводське калібрування
Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік
Вийшов Razer Blade 16 2026: перехід з AMD на Intel та до +60% автономності
Серія Xiaomi 17 — тепер офіційно: із Snapdragon 8 Elite Gen 5 та потрійною камерою Leica 50 МП
43 годин автономності: Dell XPS 14 2026 майже втричі обійшов MacBook Air 15 M5
1,2 ТБ за $300? Продавці ноутбуків на Amazon почали "роздувати" обсяг пам'яті за рахунок OneDrive
Xiaomi показала Redmi K Pad 2: конкурент iPad mini з 165 Гц і флагманським чипом
Xiaomi показала перший прибуток в бізнесі електромобілів: продажі зросли на 200%
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Xiaomi пояснила, як криза DRAM підняла ціни смартфонів: +$220 лише за пам’ять
Lenovo випустила Yoga Slim 7x зі Snapdragon X2, OLED та 24 годинами автономності
Xiaomi представила 6 нових моніторів: від $70 і топова ігрова модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймів
Перший тест-драйв нового Xiaomi SU7 2026: "Apple Car", якого не сталося
Майже планшет: Xiaomi Redmi 15A за $137 отримав екран 6,9" і батарею 6300 мА•год
Apple готує сенсорний MacBook Pro з Dynamic Island, OLED та новим інтерфейсом, — Марк Гурман
Перші деталі Xiaomi 18: дизайн як у "старого" iPhone та Snapdragon 8 Elite Gen 6
Новий Dell XPS 16 (2026) з Intel Panther Lake споживає лише 1,5 Вт і працює до 27 годин
