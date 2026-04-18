Вийшов Xiaomi Redmi Book 2026: дві моделі, 120 Гц, до 1 ТБ SSD і ціна від $806

Xiaomi Redmi Book 2026

На додачу до Redmi Book Pro 2026 компанія Xiaomi представила нову лінійку доступніших ноутбуків Redmi Book 2026. Серія включає дві моделі з різними розмірами екрана, які за своїми характеристиками перевершують можливості екрана MacBook Neo.





Характеристики Xiaomi Redmi Book 2026

Головна відмінність між новинками — розмір дисплея. В обох випадках використовуються панелі з частотою оновлення 120 Гц. Для порівняння, MacBook Neo використовує IPS-екран з частотою 60 Гц.

Redmi Book 14 2026 оснащений 14-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1800p, співвідношенням сторін 16:10 і яскравістю 500 ніт. Екран охоплює 100% колірного простору sRGB і підтримує DC-dimming, що забезпечує точну передачу кольорів і комфорт для очей.

Redmi Book 16 2026 отримав 16-дюймову панель із тією ж частотою 120 Гц, але з роздільною здатністю 1600p і яскравістю 400 ніт. Попри більші розміри, цей ноутбук має нижчу щільність пікселів і гірше підходить для роботи при яскравому освітленні.





В іншому характеристики обох новинок майже однакові. Обидві моделі працюють на процесорі Intel Core Ultra 5 125H з сімейства Meteor Lake. Це чип середнього рівня, і, до того ж не найновіший. Xiaomi вирішила не використовувати новіші рішення на кшталт Panther Lake чи Lunar Lake.

Ноутбуки комплектуються до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X з частотою 7467 MT/s і накопичувачами PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ. Цікаво, що попри більший корпус, 16-дюймова модель отримала ту саму батарею місткістю 80 Вт·год, що й 14-дюймова версія. Обидва ноутбуки комплектуються GaN зарядним пристроєм потужністю 100 Вт.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За габаритами різниця між моделями досить відчутна: ширина Redmi Book 14 становить 312 мм, тоді як 16-дюймовий варіант — 354,98 мм. Молодша модель також легша — 1,49 кг проти 1,86 кг.

Ціна

Ціни на нові моделі Redmi Book 2026 стартують з 5499 юанів (близько $805) за 14-дюймову версію і 5699 юанів ($835) за 16-дюймову. Це дорожче за MacBook Neo, але дешевше за нову лінійку Xiaomi Book Pro 2026, яка коштує від $1513.

Джерело: notebookcheck