Франція передасть Україні колісні “танки” AMX-10 RC та бронемашини Bastion

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 4 січня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон повідомив про передачу Україні чергової партії військової техніки. За словами Макрона, Франція виділить важкі бронетранспортери AMX-10 RC (також класифікуються як колісні танки).

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Як зазначають французькі джерела, це перший випадок, коли танки західного виробництва будуть спрямовані на посилення українських збройних сил.

Зазначимо, танк AMX-10 RC розроблявся в 1970-х і прийнятий на озброєння в 1981 році. Він є броньованою машиною-амфібію масою близько 16 тонн. AMX-10 RC має башту, в якій встановлені 105-мм гармата, спарений 7,62-мм кулемет та 4 димових міномети. Танк має колісну формулу 6×6, підвіску зі змінним дорожнім просвітом, систему підкачування шин та два водомети (використовуються для руху по воді). Існує модифікація із посиленою бронею, але вона не здатна плавати. Екіпаж бойової машини складає 4 особи.

Своєю чергою Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі подякував президентові Франції за рішення передати «легкі танки та Bastion».

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Йдеться про французькі багатоцільові бронемашини Bastion. Це порівняно нова розробка, представлена у 2010 році та прийнята на озброєння у 2012 році. Повнопривідна бронемашина має протимінний захист знизу і доступна в декількох модифікаціях. Базова версія здатна на перевезення групи до 5 бійців. Підтримується можливість встановлення на даху турелі з 12,7 мм кулеметом або бойового модуля. Додатково бронемашина може комплектуватися 40-мм гранатометами типу HK GMG (два ззаду, один спереду) або кулеметами калібру 7,62 мм (на тих же позиціях). Також є модифікація, призначена для перевезення до 8 бійців.

На жаль, не уточнюється коли саме та в якій кількості танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion будуть передані Україні.