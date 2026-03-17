Знову напад у Франції: злочинці силою викрали $1 млн у криптовалюті у подружньої пари

У передмісті Парижа троє злочинців, які видавали себе за поліцейських, напали на подружню пару та змусили їх перевести приблизно €900 тис. у біткоїнах (близько $1 млн). Після переказу коштів нападники зв’язали господарів будинку, поранили їх і втекли.


Французькі правоохоронці розпочали розслідування і намагаються відстежити викрадену криптовалюту. Інцидент стався у заможному районі Ле-Шене на заході від Парижа. Злочинці з’явилися біля будинку рано-вранці та переконали жінку відчинити двері, представившись співробітниками поліції. Опинившись всередині, нападники взяли подружжя під контроль. Постраждалим приблизно по 50 років. Один із грабіжників дістав ніж і пригрозив убити жінку, якщо її партнер не переведе криптовалюту на вказаний гаманець. Чоловік виконав вимогу і здійснив транзакцію. Після цього зловмисники поклали обох на диван, зв’язали їх і залишили будинок, сівши у фургон, що чекав неподалік. Жінка отримала легку травму плеча. Через певний час їй вдалося звільнитися, після чого вона розв’язала чоловіка і звернулася по допомогу до сусідки.

Прокуратура Версаля підтвердила факт викрадення криптовалюти. Справу передано до Бригади з боротьби з бандитизмом — підрозділу французької судової поліції, який займається організованою злочинністю. Слідчі розглядають обвинувачення у незаконному позбавленні волі, збройному пограбуванні із застосуванням насильства та злочинній змові. Правоохоронці перевіряють записи камер відеоспостереження, опитують свідків і аналізують блокчейн-транзакцію, щоб встановити подальший рух коштів. Експерти з фінансових злочинів звертають увагу, що власники криптовалют дедалі частіше стають мішенню фізичного примусу.

“Цей випадок демонструє небезпечну тенденцію: злочинці змушують людей підтверджувати транзакції під загрозою насильства, обходячи навіть найнадійніші цифрові механізми захисту”, — зазначив дослідник кібербезпеки доктор Маркус Тіль.

За оцінками фахівців, ризики для власників криптоактивів посилює незворотність біткоїн-транзакцій після підтвердження у блокчейні. Серед заходів безпеки називають використання мультипідписних гаманців, розподіл активів між різними юрисдикціями, обмеження публічної інформації про криптовалютні статки та застосування транзакцій із затримкою. Французька поліція повідомляє, що подібні злочини стають частішими. Із липня 2023 року до кінця 2025-го правоохоронці розслідували близько 40 випадків нападів або викрадень, пов’язаних із криптовалютою. Загалом у 2025 році кількість таких атак зросла на 75%, а сумарні втрати постраждалих оцінюються приблизно у $40,9 млн.


Останнім часом у Франції зафіксовано кілька резонансних епізодів. Зокрема, у департаменті Валь-де-Марн невідомі намагалися викрасти керівника французького підрозділу Binance. В іншому випадку в провінції Ізер злочинці кілька годин утримували і катували 74-річного чоловіка, помилково вважаючи його родичем криптомільйонера. Раніше також повідомлялося, що у США колишній поліцейський викрав підлітка, намагаючись отримати $350 тис. у біткоїнах.

