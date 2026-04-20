GTA 6 за $100: витік ціни викликав суперечки серед гравців

Ціна GTA 6 може стартувати від $100

Дискусії щодо вартості майбутнього блокбастера Grand Theft Auto VI не вщухають з моменту першого анонсу. Коли масштаби амбіцій розробників стали очевидними для широкого загалу, питання ціни перейшло з розряду технічних деталей у площину гарячих суперечок.





Багато прихильників серії стверджують, що готові без вагань віддати $100 доларів або навіть більше за можливість зануритися у новий світ від Rockstar Games. Проте інша частина спільноти побоюється: якщо GTA VI встановить таку високу планку, це може стати новим стандартом для всієї ігрової індустрії. У такому разі проєкти, які не мають аналогічного обсягу витрачених ресурсів та опрацювання деталей, також намагатимуться виправдати завищені цінники, посилаючись на досвід лідера ринку.

Витік ціни GTA 6 на Xbox та ПК

Як повідомляє видання Insider Gaming, у мережі з’явилися дані про вартість цифрової копії гри для консолей Xbox. Згідно з витоком, ціна становить £89,99. Для ринку США це, найімовірніше, трансформується у психологічну позначку $99,99.

Важливо підкреслити, що на цей момент цифри можуть бути лише “плейсхолдером” — тимчасовим значенням, яке встановлюють торговельні майданчики до офіційного підтвердження. Проте інформація вже встигла спровокувати хвилю обговорень на платформі Reddit. Ситуацію робить ще цікавішою той факт, що на деяких сайтах з’явилися позиції для купівлі кодів на ПК-версію гри, хоча Rockstar офіційно підтвердила, що реліз на комп’ютерах відбудеться значно пізніше, ніж на консолях.





Думки користувачів розділилися. Один із коментаторів зазначив:

“Хоча я не згоден з цифровим ціноутворенням, ажіотаж навколо цієї гри настільки інтенсивний, що вони могли б виставити ціну £100, і люди все одно б її купили. Якби маркетинг залежав від мене, я б просто випустив гру без жодної реклами й спостерігав, як соціальні мережі та традиційні медіа роблять усю роботу за мене”.

Інший гравець висловився скептичніше:

“Я величезний фанат GTA. Але я б не платив £89 за неї. Крім того: у наші дні не існує такого поняття, як гарантований хіт”.

Поки розробники не оприлюднять офіційну інформацію, вартість GTA VI залишатиметься предметом спекуляцій. Rockstar Games має вагомі аргументи для встановлення високого цінника, враховуючи безпрецедентний розмах проєкту. Проте вихід за межу у $100 може відштовхнути значну частину аудиторії, змусивши гравців чекати на перші знижки.

Потенційний перехід Grand Theft Auto VI у ціновий сегмент “$100 за стандартне видання” може стати поворотним моментом для всієї індустрії розваг. Це не просто питання прибутку однієї компанії, а тест на готовність аудиторії платити преміальну ціну за продукт в епоху зростання витрат на розробку.

Джерело: screenrant