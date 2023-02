This War Of Mine приєдналася до постійної колекції відеоігор у Музеї сучасного мистецтва

Гра This War of Mine була додана до постійної колекції Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва. Симулятор виживання у місті, охопленому війною, став частиною експозиції Never Alone: Video Games and Other Interactive Design, яка демонструватиметься до 16 липня 2023 року.

Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва вперше додав до своєї колекції 14 відеоігор ще 2012 року. З того часу музей неухильно поповнює колекцію відеоіграми. Зараз постійна колекція включає трохи менше ніж 40 ігор. Ці ігри перебувають під егідою колекції Architecture and Design.

«Про ігри часто говорять як про розвагу, але я думаю, що існує все більше ігор, які вимагають більшого від гравців. Коли я грав у This War of Mine, мені було сумно, я боявся, я дуже напружувався, і, зрештою, у мене дуже змінилося розуміння того, що означає грати у військовому просторі», – заявив фахівець із колекцій Департаменту архітектури та дизайну Музею сучасного мистецтва Пол Геллоуей.

Нагадаємо, This War of Mine – це стратегічна гра на виживання про цивільних осіб, які опинилися в епіцентрі збройного конфлікту. Гра була включена в шкільну програму в Польщі, а також є частиною виставки «Військові ігри», що триває, в Імперському військовому музеї в Лондоні.

