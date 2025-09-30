Новини Пристрої 30.09.2025 comment views icon

Garmin випустила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450 — працює місяць на одному заряді

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450
Garmin eTrex Touch

Garmin випустила новий портативний GPS-навігатор eTrex Touch з сенсорним управлінням та винятковим часом роботи акумулятора до 130 годин у стандартному режимі та до 650 годин (майже місяць) в режимі експедиції.

Пристрій постачається з 3-дюймовим кольоровим сенсорним екраном роздільної здатності 400×240 пікселів, підтримує багатодіапазонний GPS для високої точності визначення місцезнаходження, має захист від пилу та води IP67 та ударостійкість MIL-STD-810.

Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450

Garmin eTrex Touch має попередньо завантажені карти TopoActive та можливість підключення до смартфона за допомогою програми Garmin Explore для планування поїздок та керування маршрутами. За додаткові кошти можна оформити передплату Outdoor Maps (близько $7 на місяць) з “преміальним” картографічним контентом. Окрім маршрутів eTrex Touch відображає дані про погоду в режимі реального часу. 

Окремо продаються кріплення, які дозволяють надійно почепити навігатор на велосипед або рюкзак.

Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450

 

Вартість Garmin eTrex Touch стартує від $450, що суттєво дорожче за “старіший” eTrex 32x, який доступний в Україні за ₴10,9 тисячі (близько $260).

Раніше цього місяця Garmin випустила оновлений гібридний годинник Instinct Crossover з AMOLED за ціною від $650, спортивний смартгодинник Venu 4 зі світлодіодним ліхтариком, а також Fenix ​​8 Pro з LTE, супутниковим зв’язком та AMOLED/microLED дисплеєм і дитячий смартгодинник Bounce 2.

Спецпроєкти
Нові алгоритми обробки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3: огляд двох моделей Phantom Ultimate від Devialet
110 000 обертів на хвилину, 5 насадок у комплекті, NTC-контроль: огляд стайлера Dreame Dazzle

Джерело: Garmin

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple, доганяй: Garmin випустила годинник Fenix ​​8 Pro з LTE, супутниковим зв'язком та AMOLED або microLED дисплеєм
Годинники Garmin отримають функцію, яка є в Apple та Samsung багато років, — інсайдери та дослідження коду
Вийшов Garmin Bounce 2: дитячий смартгодинник з AMOLED-дисплеєм і підтримкою дзвінків за $300
Garmin випустила оновлений Instinct Crossover: гібридний годинник з AMOLED і "військовою" версією за ціною від $650
Garmin випустила спортивний смартгодинник Venu 4: конкурент Apple Watch 11 зі світлодіодним ліхтариком і ціною у $550
Spigen представив нові чохли для iPhone 17: стиль у поєднанні із захистом
Геймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на руках
Огляд Lenovo Legion 5 15RX10: коли геймінг зустрічає універсальність
Один монітор, щоб замінити два? Огляд Acer Nitro XV345CURV, універсального бійця для ігор та роботи
У Лондоні засудили “королеву біткоїна”: конфісковано BTC на $7,3 млрд
Десктопна NVIDIA RTX в ультракомпактному корпусі: знайомтеся, Wee Beastie Super Mini Fishtank
Тренд TikTok заклеювати рота на час сну: лікарі пояснюють, чому це небезпечно
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати