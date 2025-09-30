Garmin випустила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450 — працює місяць на одному заряді

Garmin eTrex Touch

Garmin випустила новий портативний GPS-навігатор eTrex Touch з сенсорним управлінням та винятковим часом роботи акумулятора — до 130 годин у стандартному режимі та до 650 годин (майже місяць) в режимі експедиції.

Пристрій постачається з 3-дюймовим кольоровим сенсорним екраном роздільної здатності 400×240 пікселів, підтримує багатодіапазонний GPS для високої точності визначення місцезнаходження, має захист від пилу та води IP67 та ударостійкість MIL-STD-810.

Garmin eTrex Touch має попередньо завантажені карти TopoActive та можливість підключення до смартфона за допомогою програми Garmin Explore для планування поїздок та керування маршрутами. За додаткові кошти можна оформити передплату Outdoor Maps (близько $7 на місяць) з “преміальним” картографічним контентом. Окрім маршрутів eTrex Touch відображає дані про погоду в режимі реального часу.

Окремо продаються кріплення, які дозволяють надійно почепити навігатор на велосипед або рюкзак.

Вартість Garmin eTrex Touch стартує від $450, що суттєво дорожче за “старіший” eTrex 32x, який доступний в Україні за ₴10,9 тисячі (близько $260).

Раніше цього місяця Garmin випустила оновлений гібридний годинник Instinct Crossover з AMOLED за ціною від $650, спортивний смартгодинник Venu 4 зі світлодіодним ліхтариком, а також Fenix ​​8 Pro з LTE, супутниковим зв’язком та AMOLED/microLED дисплеєм і дитячий смартгодинник Bounce 2.

Джерело: Garmin