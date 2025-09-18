Новини Пристрої 18.09.2025 comment views icon

Garmin випустила оновлений Instinct Crossover: гібридний годинник з AMOLED і "військовою" версією за ціною від $650

Катерина Даньшина

Garmin Instinct Crossover AMOLED

Поряд з анонсом Venu 4 і дитячого Bounce 2, Garmin представила оновлену версію Instinct Crossover — гібридного годинника преміумкласу для любителів активного відпочинку.

Новий Instinct Crossover отримав 1,2-дюймовий AMOLED-дисплей з аналоговими стрілками RevoDrive, які мають покриття Super-LumiNova й автоматично калібруються у правильне положення. Новий дисплей все ще використовує кнопки керування замість сенсорів, але забезпечує зручне читання інформації, навіть якщо стрілки займають багато місця. А ще нам пропонують сапфірове скло замість базового “хімічно зміцненого” захисту, а також новий ліхтарик і покращену точність GPS.

Як і Instinct 3, “новачок” пропонує міцність та стійкість військового рівня, металеву рамку поверх полімерного корпусу, датчики Elevate 4-го покоління та ідентичні інструменти для тренувань.

Час автономної роботи Instinct Crossover AMOLED майже вдвічі менший, ніж в попередника — 14 днів

Водночас, на відміну від оригінального Instinct Crossover, який працював 28 днів або 70 днів з підзарядкою сонячної батареї, версія AMOLED витримує лише 14 днів на одному заряді. З плюсів: його 29 годин роботи GPS перевершують оригінал на 4 години.

Згідно з технічними характеристиками, Instinct Crossover AMOLED важить 67 г при товщині 15 мм.

Garmin Instinct Crossover AMOLED доступний за ціною від $650 у вугільному та сонячному бронзовому кольорах.

Додатково компанія випускає версію Tactical Edition за $750, яка додає до цього всього звичні військові функції Garmin, такі як балістичний калькулятор, прихований режим роботи та сумісність з окулярами нічного бачення.

Garmin випустила спортивний смартгодинник Venu 4: конкурент Apple Watch 11 зі світлодіодним ліхтариком і ціною у $550

Джерело: Android Central, TechRadar

