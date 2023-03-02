Garmin випустила розумні годинники Forerunner 265 та 965 з AMOLED дисплеями, GPS і ціною від $450 до $600

Компанія Garmin підготувала до випуску дві нові моделі розумних годинників Forerunner 965 та Forerunner 265. Новинки отримали AMOLED дисплеї, модулі GPS та чималу ціну. Пристрої надають «розширені показники тренувань» для бігунів та показники здоров’я, такі як варіабельність серцевого ритму (HRV), загальна якість сну та тренувальні навантаження.

Розумний годинник Forerunner 265 доступний у двох розмірах: 42-міліметрова версія Forerunner 265S і 46-міліметрова Forerunner 265. Менша модель забезпечує автономність до 24 годин при активному використанні GPS і до 15 днів у режимі розумного годинника. Для моделі Forerunner 265 ці показники становлять 20 годин та 13 днів, відповідно.

Пристрої оснащені сенсором Pulse Ox, функцією моніторингу енергії Body Battery, підтримують відстеження сну та стресу, моніторинг менструального циклу та відстеження вагітності. Крім того, вони контролюють показник V02 max, стан працездатності та інші показники. Ще годинники пропонують два варіанти адаптивних тренувань: щоденні пропоновані навантаження із введенням інформації про майбутні перегони та перегляд серії відео від улюблених тренерів Garmin. Розумний годинник Garmin Forerunner 265 вже доступний для покупки за ціною $450.

Модель Forerunner 965 є більш преміальним пристроєм із 1,4-дюймовим дисплеєм та збільшеною автономністю. Годинник може працювати без підзарядки до 31 години в режимі GPS і до 23 днів у стандартному режимі. На додаток до всіх функцій більш доступної моделі, ця версія враховує додаткові показники, такі як коефіцієнт навантаження (відношення між тренувальним навантаженням спортсмена і тим, з чим він може впоратися), інформацію про витривалість в реальному часі для управління рівнями навантаження та докладні показники лазіння (включаючи градієнт, збільшення відстані та висоти). Годинник також включає вбудовану карту та додаткове сховище для музики. Розумний годинник Garmin Forerunner 965 надійде у продаж наприкінці березня за ціною $600.

Джерело: engadget