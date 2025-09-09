Вийшли Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249

Apple

Apple під час традиційної щорічної презентації представила нове покоління смартгодинників Apple Watch Series 11 та оновлену, бюджетну версію Watch SE 3.

Apple Watch Series 11

Дизайн Apple Watch 11 багато учому повторює попередню модель Apple Watch Series 10, однак у нього додані нові функції, зокрема підтримка 5G. Смартгодинник також отримав товстіше скло.

Окрім цього Apple Watch 11 став тоншим і легшим за Series 9 на 10%. Нове покоління вийде одночасно з новітньою версією операційної системи Apple для смартгодинників watchOS 26.

Серед функцій watchOS 26 буде розпізнавання руху зап’ястям, що дозволить відхиляти виклики, повідомлення та будильник, а також повертатись до відображення циферблату. У Apple Watch 11 додано два нових циферблати, включно із відображенням ефекту “рідкого скла”.

Series 11 першими отримають функції моніторингу серйозних захворювань, серед іншого, гіпертонії, хронічного підвищенного артеріального тиску, за допомогою аналізу даних з датчиків протягом 30 днів.

Ще однією новою функцією є “Оцінка сну”, яка використовує показники тривалості фаз сну з метою оцінки якості сну протягом ночі. Так само, як і AirPods Pro 3, Apple Watch 11 будуть підтримувати функцію перекладу у режимі реального часу.

У Apple заявляють, що Series 11 здатні працювати без підзарядки протягом доби. Нове покоління смартгодинників буде доступне у корпусах з переробленого алюмінію та полірованого титану.

Смартгодинник отримав скло IonX. Як зазначають в Apple, це скло вдвічі стійкіше до подряпин, ніж попередня версія.

Ціни на Apple Watch Series 11 стартують від $399. Смартгодинник вже доступний для попереднього замовлення, а офіційно у продаж має надійти 19 вересня.

Apple Watch SE 3

Новий смартгодинник Apple Watch SE 3 являє собою оновлену версію Apple Watch SE 2025. Він отримав швидший процесор S10, більше часу в автононому режимі, міцне фронтальне скло та, нарешті, постійно включений дисплей. Крім того, з’явився датчик падіння і вбудований 5G-модем.

SE 3 також будуть доступні у збільшеному 44-міліметровому корпусі, і обидві моделі будуть доступні в алюмінієвих корпусах кольору “північ” та “зоряне світло”.

Серед нових функцій SE 3 — подвійне натискання, розпізнавання руху зап’ястям, виявлення апноє уві сні, оцінка якості сну, ретроспективна оцінка овуляції, можливість відтворення музики та підкастів через динамік, удвічі більша швидкість зарядки, та заявлений час автономної роботи до 18 годин.

Переднє скло у SE 3, так само як і в Apple Watch Series 11, — IonX. Смартгодинник також оснащений датчиком вимірювання температури. SE 3 отримає операційну систему watchOS 26, яка дозволить використовувати такі нові функції, як Workout Buddy — голос персонального тренера під час тренувань.

Стартова ціна моделі з 40-міліметровим дисплеєм складає $249. Apple Watch SE 3 має надійти у продаж разом з Series 11 19 вересня.

Окрім Apple Watch Series 11 та Watch SE 3 компанія під час презентації також представила смартгодинник Apple Watch Ultra 3.

Джерело: The Verge