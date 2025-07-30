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Новини Авто 30.07.2025 comment views icon

Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку

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Вадим Карпусь

Автор новин

Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
1175 км реального пробігу: гібридний кросовер OMODA 9 SHS перевершив показник WLTP

Плагін-гібридний кросовер OMODA 9 SHS пройшов серйозне випробування в реальних умовах. Йому вдалося здолати маршрут через 9 країн Європи на одному повному баку пального та на одному заряді батареї. Загальна дистанція автономного пробігу склала 1175 км.

При цьому плагін-гібрид перевершив сертифікований запас ходу за циклом WLTP у 1127 км. Що важливо, мова йде про поїздку реальними дорогами, а не лабораторні сертифікаційні заїзди. Маршрут починався з Дувра у Великій Британії, далі пролягав через Францію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Німеччину, Швейцарію, Ліхтенштейн і завершився в Австрії. Автомобіль рухався у містах, де можливі затори, долав гірські перевали, рухався швидкісними автобанами.

Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
Європейський марафон: OMODA 9 SHS проїхав 1175 км на одному заряді та баку пального

Якщо говорити конкретніше, подорож включала щільний трафік Брюсселя, бруківку Люксембургу, швидкісні німецькі автобани й гірські серпантини Австрії. Фактично автомобіль перебував в умовах, з якими водії постійно зустрічаються під час своїх поїздок.

Генеральний директор OMODA UK Гарі Лан зазначив, що цей пробіг у 1175 км в умовах реального світу — це не просто технічне досягнення, а нове бачення можливостей гібридів.

Характеристики OMODA 9 SHS

OMODA 9 SHS — це плагін-гібрид із системою Super Hybrid System. Вона поєднує 1,5-літровий турбодвигун із двома електромоторами. Сумарна потужність силової установки становить 449 к.с., а крутний момент — 700 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 4,9 секунди.

За живлення відповідає акумулятор M3P місткістю 34,46 кВт•год. Це вже серйозний рівень, навіть порівняно з деякими повноцінними електромобілями. У повністю електричному режимі авто може проїхати до 145 км. Це один із найкращих показників серед гібридів. А ще є паливний бак на 70 літрів.

Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
Гібрид OMODA 9 SHS перевершив власну сертифікацію WLTP та подолав 1175 км в реальному заїзді через 9 країн

В салоні доступний 24,6-дюймовий вигнутий дисплей, атмосферне підсвічування, сидіння з обігрівом, вентиляцією та можливістю повного відкидання. Багажник має базовий об’єм 660 літрів, а зі складеними задніми сидіннями корисний простір збільшується до 1783 літрів.

Ціна плагін-гібрида OMODA 9 SHS починається від £44 990 (близько $60 100). Виробник пропонує гарантію на авто — 7 років або 160 000 км, на батарею — 8 років. В ціну включається допомога на дорогах RAC Home Start. Стратегія OMODA, який активно завойовує Європу, здебільшого зосереджена на швидкій глобальній експансії, особливо на ринках, що розвиваються, та в Європі.

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Джерело: autoevolution

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