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Новини Авто 24.07.2025 comment views icon

Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes

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Вадим Карпусь

Автор новин

Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
Китай наступає: продажі авто з КНР в Європі зросли на 91% — а загальні продажі впали

В Європі спостерігається зменшення реєстрацій нових автомобілів. У червні 2025 року цей показник скоротився на 4,4% у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року. За перше півріччя реєстрації зменшились на 0,3%. Одна на цьому тлі спостерігається суттєве зростання реєстрацій китайських автомобілів. Вони вже випереджають продажі деяких традиційних західних брендів і наступають на п’яти найпопулярнішим європейським виробникам.

Загалом за перше півріччя 2025-го китайські автовиробники реалізували 347100 машин, що на 91% більше, ніж торік. При цьому вони захопили вже 5,1% європейського ринку. Це лише на 0,1 відсоткового пункту менше, ніж у Mercedes (5,2%), але суттєво більше, ніж у Ford (3,8%).

Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
Найпопулярніші автовиробники Європи у першій половині 2025 року / Jato

Лідером серед китайських брендів став BYD. Ця компанія наростила продажі електромобілів на 133% у червні та на 143% за перші 6 місяців. Компанія продала 41300 електрокарів і стала 12-ю серед електромобільних брендів за кількістю реєстрацій. Для порівняння: Cupra продала 37400 електромобілів, а Ford — 35200.

Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
Найпопулярніші моделі Європи у першій половині 2025 року / Jato

Втім, прорив китайських компаній відбувся не лише завдяки електромобілям. Популярними виявились також плагін-гібриди — особливо моделі від BYD, Jaecoo та Omoda. Наприклад, BYD Seal U у червні розділив перше місце серед PHEV із Volkswagen Tiguan, ставши найпопулярнішим плагін-гібридом Європи.

Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
Найпопулярніші бренди електромобілів Європи у першій половині 2025 року / Jato

Серед європейських гравців не всім вдалося зберегти позиції. Хоча група VW (+3%), Renault (+6%), BMW (+4%) та навіть Ford (+6%) показали зростання, Tesla втратила 33% продажів, а Stellantis — 9%. Найбільш вражаюче падіння сталось з електромобілем Tesla Model Y, який ще недавно був бестселером Європи. У першому півріччі його продажі скоротились на 33% до 68800 авто, і він навіть не потрапив до десятки найпопулярніших.

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Найпопулярніші моделі електромобілів Європи у першій половині 2025 року / Jato

Найпопулярнішим автомобілем Європи залишається Dacia Sandero, хоча її продажі впали на 11% — до 128800. Renault Clio йде слідом із приростом 7% — 122500 реєстрацій. Третє місце посів Peugeot 2008, а далі слідують VW T-Roc, Golf і Tiguan.

Водночас ринок електромобілів загалом зріс на 25% і вперше в історії перевищив 1 млн реєстрацій за півроку — 1,2 млн авто з січня по червень. Це знаковий момент для галузі.

Керівник BYD: «Китайські електромобілі випереджають конкурентів на 3-5 років»

Джерело: carscoops

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