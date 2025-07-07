Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i — запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300

Універсал BYD Seal 06 DM-i

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Останнім часом більшість електромобілів та гібридів, що виходять на ринок, належать до категорії кросоверів. BYD вирішила виправити цю несправедливість, запропонувавши просторий універсал Seal 06 DM-i з гібридною силовою установкою. Він, до речі, відрізняється дуже низьким споживанням пального та великим запасом ходу. Якщо вірити заявам виробника, новинка здатна подолати з повним баком і зарядом до 2000 км.

Характеристики BYD Seal 06 DM-i

Плагін-гібрид BYD Seal 06 DM-i має довжину 4850 мм, ширину 1890 мм й висоту 1505 мм, а колісна база становить 2790 мм. Кузов універсал пропонує просторий багажник для перевезення речей. Власникам доступно 670 літрів корисного простору, а якщо скласти задні сидіння, доступний об’єм збільшується до 1535 літрів. З додаткових цікавинок варто згадати вбудований холодильник з функцією підігріву.

Новий універсал в плані зовнішнього вигляду нагадує седан BYD Seal 06. Новинка дотримується мови дизайну Marine Aesthetics й має плавні лінії кузова. Спереду розташувались тонкі світлодіодні фари та решітка радіатора у формі перевернутої трапеції. Збоку видно чорні стійки та приховані дверні ручки. Коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля становить 0,284 Cd.

Новинка заснована на плагін-гібридній системі BYD п’ятого покоління. Базова версія пропонує 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 74 кВт (99 к.с.) в поєднанні з електродвигуном потужністю 120 кВт (161 к.с.). Така комбінація забезпечує витрати палива 3,15 літра на 100 км, розгін до 100 км/год займає 8,7 секунди. Електромотор отримує живлення від LFP-батареї місткістю 10,08 кВт·год, яка забезпечує до 80 км запасу ходу виключно на електротязі (за циклом CLTC).

Є ще й друга версія силової установки. В ній використовується той самий ДВЗ, але потужніший електромотор, який видає 160 кВт (215 к.с.). Як наслідок, розгін до «сотні» скоротився до 7,7 секунди. В цьому випадку також використовується більша LFP-батарея місткістю 18,71 кВт·год, яка дозволяє проїхати на електротязі вже до 150 км (CLTC). Однак комбіновані витрати палива такої системи суттєво вищі і становлять 4,25 літра на 100 км. Завдяки паливному баку об’ємом 65 літрів цей плагін-гібрид здатен подолати до 2000 км, якщо заправитись і зарядитись «до повного». До речі, батарея відновлює заряд від 30% до 80% за 25 хвилин.

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BYD Seal 06 DM-i підтримує функцію V2L (Vehicle-to-Load) і може виступати як джерело живлення для не дуже потужних електроприладів. Це (разом із вбудованим холодильником) може бути корисним під час поїздок на природу без портативної зарядної станції.

Стандартне оснащення автомобіля включає світлодіодні фари, 8,8-дюймову LCD панель приладів, 12,8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, 6 динаміків, 6 подушок безпеки, підігрів та вентиляцію передніх сидінь. Вже в базовій комплектації є система допомоги водієві DiPilot 100 (God’s Eye C). Вона включає 12 камер, радари 5-мм діапазону та 12 ультразвукових радарів. Число «100» вказує на обчислювальну потужність системи в TOPS (трильйони операцій за секунду). Ця система забезпечує функції автопілота на автомагістралях.

Топова версія універсалу BYD Seal 06 DM-i пропонує більший 15,6-екран інформаційно-розважальної системи, 8 динаміків та 7 подушок безпеки. Однак її родзинкою є система керування амортизацією DiSus-C, яка підвищує комфорт під час поїздок.

Ціна

З урахуванням вказаних характеристик, ціна нового універсалу BYD Seal 06 DM-i виявилась досить привабливою. В залежності від версії, за новинку в Китаї просять:

BYD Seal 06 DM-i wagon 80km Noble – 109 800 юанів ($15 320)

BYD Seal 06 DM-i wagon 150km Exclusive – 119 800 юанів ($16 720)

BYD Seal 06 DM-i wagon 150km Flagship – 129 800 юанів ($18 115)

За даними джерел CarNewsChina, наближених до компанії, BYD планує вивести цю модель на ринок Європи.

Джерело: interestingengineering, autocar, carnewschina

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