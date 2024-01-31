Гібридний реактивно-пропелерний квадрокоптер WaveAerospace розганяється до рекордних 480 км/год

Компанія WaveAerospace зі штату Коннектикут анонсувала «найшвидший у світі мультироторний БПЛА». Але по-суті це новий клас безпілотних літальних апаратів, який є квадрокоптером з реактивною турбіною в середині, здатним розвивати шалені швидкості й працювати в будь-яку погоду.

Huntress II Turbojet — це великий дрон, розміром 4 м по діагоналі від ротора до ротора. Він сам важить близько 50 кг залежно від кількості авіаційного палива, а його максимальна злітна вага становить 165 кг, тож він здатен нести відносно велике корисне навантаження, у п’яти відсіках для авіоніки або в чотирьох зовнішніх контейнерах.

Коптер має бути готовим для швидкого розгортання й виконання завдань менш ніж за 90 секунд, незалежно від того, чи запускається він з суші, з моря, чи скидається з літака на висоті до 6000 м. Автономність — до двох годин, а оператори можуть переглядати відео в реальному часі, керуючи апаратом на відстані до 30 км. Після того, як він піднявся в повітря, є змога зависати й літати на ньому як на квадрокоптері, або ж запустити реактивну турбіну, передає NewAtlas.

WaveAerospace не вказує потужність турбореактивного двигуна, але каже, що він легко розвиватиме швидкість 0,4 Маха (близько 480 км/год). Максимальна швидкість обмежена електронікою, і компанія стверджує, що з часом вона розгляне можливість послаблення цього обмеження, щоб дозволити йому рухатися набагато швидше.

Huntress II Turbojet може літати майже за будь-яких погодних умов, аж до 10-бального шторму зі швидкістю вітру до 117 км/год і температурами від -34 до 54 °C. WaveAerospace крім військового застосування також пропонує його для пошуково-рятувальних робіт, критичної логістики, високошвидкісної розвідки тощо.

WaveAerospace заявляє, що для масштабування виробництва і повної комерціалізації Huntress II Turbojet залучила венчурний капітал у розмірі, що не розголошується. Наразі приймаються попередні замовлення, а доставлення планується «пізніше цього року».

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