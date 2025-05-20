Перший позаземний вид: на китайській космічній станції виявили невідомий штам бактерій

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Китайські науковці виявили у зразках з космічної станції Тяньгун невідомий до цього штам бактерій, що успішно адаптувався до існування в екстремальних умовах мікрогравітації та радіації.

Мікроорганізми вже отримали назву Niallia tiangongensis і, ймовірно, є невідомим родичем земної бактерії Niallia circulans — паличкоподібної, грунтової бактерії. Ці види бактерій здатні виживати в екстремальних умовах за допомогою стійких спор. Наразі залишається невідомим, чи еволюціонували Niallia tiangongensis вже опинившись у космосі, або ж мали всі незвичайні властивості, потрапивши на станцію у вигляді спор.

Детальний метаболічний аналіз та секвенування геному виявили, що у ДНК Niallia tiangongensis присутні послідовності, яких не має в аналогічних організмів на Землі. Ці бактерії здатні розщеплювати желатин для отримання азоту та вуглецю, за допомогою яких мікроорганізми утворюють шар захисної біоплівки для захисту в екстремальних умовах.

Нові бактерії були виявлені під час планового мікробіологічного дослідження повітряних фільтрів у модулі Тяньхе в травні 2023 року. Зібрані зразки були відправлені на Землю. Niallia tiangongensis продемонстрували у 200 разів вищу стійкість до радіації, ніж їхні земні родичі. Вони також успішно адаптувались до розмноження в умовах мікрогравітації та виявились стійкими до окислювального стресу. Niallia tiangongensis тривалий час здатні існувати в умовах екстремально низьких температур та навіть в умовах вакууму.

Ці мікроорганізми можуть поглинати космічну радіацію, використовуючи її як джерело енергії. Вони мають особливу структуру клітинної мембрани, яка захищає їх від екстремальних температур та унікальний механізм відновлення ДНК, який запобігає мутаціям.

Наразі ці бактерії представляють великий інтерес для науковців не тільки через унікальні властивості, які згодом можна буде використати як у медицині, так і в аграрній та космічній сферах. Існують побоювання з приводу біологічної безпеки космічних місій, оскільки деякі представники мікроорганізмів цього виду здатні викликати сепсис в людей з послабленим імунітетом.

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Результати дослідження були опубліковані у International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

Джерело: ScienceAlert