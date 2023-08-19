Новини Україна 19.08.2023 о 15:41

Глава «Укрпошти» нецензурною лайкою пояснив клієнту, що компанія не відстежує «дешевих» відправлень

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Глава «Укрпошти» нецензурною лайкою пояснив клієнту, що компанія не відстежує «дешевих» відправлень

На публічне звернення клієнта «Укрпошти» у Twitter щодо посилки, яка три місяці тому загубилася десь у «надрах» поштової служби, її глава Ігор Смілянський відповідав дещо нервово, а пізніше взагалі перейшов на нецензурну лайку. З їхньої розмови також стало ясно, що «Укрпошта» приділяє посилкам та листам за найдешевшими тарифами меншу увагу, ніж це уявляють клієнти.

Курс Java.
Всюди потрібні фахівці, які володіють магією програмування - особливо у світі Java! Приєднуйтесь і станьте частиною магії програмування!
Дізнатися про програму

Укрпошти Укрпошты

Користувач Twitter @crazygolub у дещо провокативній манері звернувся до Смілянського: «Сподіваюсь вам підійшов розмір футболки, яку ви доставляєте вже три місяці?». Глава компанії спочатку запропонував звертатися до технічної підтримки (за словами клієнта, його «футболили» між підтримкою та відділенням). Згодом він взяв номер відправлення та надав відповідь, яка нікому в темі не сподобалась: виявляється, «Укрпошта» не має можливості знайти листа або посилку за найдешевшим тарифом, в який не входить відстеження.

Укрпошти Укрпошты

Після цього спілкування перетворилося на сварку, де обидві сторони вживали лайку. Історію можна прослідкувати за посиланням на оригінальну тему та скриншотами.

Глава «Укрпошти» нецензурною лайкою пояснив клієнту, що компанія не відстежує «дешевих» відправлень111Глава «Укрпошти» нецензурною лайкою пояснив клієнту, що компанія не відстежує «дешевих» відправлень

Пізніше Ігор Смілянський публічно підсумував ситуацію, його реакція також не задовольнила спільноту:

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
Глава «Укрпошти» нецензурною лайкою пояснив клієнту, що компанія не відстежує «дешевих» відправлень
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Так, інтернет – це місце, де можуть тролити та лаятися, але статус та відповідальність керівників великих компаній й інших відомих публічних осіб вимагає надзвичайної стриманості у подібних ситуаціях, через можливі іміджеві та інші наслідки. І бажано було б все ж доставляти посилки.

«Укрпошта, де моя посилка?» Українці масово скаржаться на затримки в доставці відправлень, які застрягли на сортувальних терміналах

Джерело: Twitter

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати