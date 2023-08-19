Глава «Укрпошти» нецензурною лайкою пояснив клієнту, що компанія не відстежує «дешевих» відправлень

На публічне звернення клієнта «Укрпошти» у Twitter щодо посилки, яка три місяці тому загубилася десь у «надрах» поштової служби, її глава Ігор Смілянський відповідав дещо нервово, а пізніше взагалі перейшов на нецензурну лайку. З їхньої розмови також стало ясно, що «Укрпошта» приділяє посилкам та листам за найдешевшими тарифами меншу увагу, ніж це уявляють клієнти.

Курс Java. Всюди потрібні фахівці, які володіють магією програмування - особливо у світі Java! Приєднуйтесь і станьте частиною магії програмування! Дізнатися про програму

Користувач Twitter @crazygolub у дещо провокативній манері звернувся до Смілянського: «Сподіваюсь вам підійшов розмір футболки, яку ви доставляєте вже три місяці?». Глава компанії спочатку запропонував звертатися до технічної підтримки (за словами клієнта, його «футболили» між підтримкою та відділенням). Згодом він взяв номер відправлення та надав відповідь, яка нікому в темі не сподобалась: виявляється, «Укрпошта» не має можливості знайти листа або посилку за найдешевшим тарифом, в який не входить відстеження.

Після цього спілкування перетворилося на сварку, де обидві сторони вживали лайку. Історію можна прослідкувати за посиланням на оригінальну тему та скриншотами.

Ніт бл..ть, якщо я скажу що я тобі відправив листа і ти його не отримав це Укрпошта проїб.. чи я поклав його в сумку та забув відправити? — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) August 18, 2023

Пізніше Ігор Смілянський публічно підсумував ситуацію, його реакція також не задовольнила спільноту:

Сьогодні для мене був важливий день в Твіттері. Я багато витратив часу, але я вивчив свій урок. Тому вирішив підсумувати, щоб вже не повертатись до цієї теми і цей пост не для коментарів, а щоб закрити це питання.

Коротко для тих, хто багато не читає 😊 1) Пост про те, як… pic.twitter.com/0yR5lKBg9X — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) August 18, 2023

Так, інтернет – це місце, де можуть тролити та лаятися, але статус та відповідальність керівників великих компаній й інших відомих публічних осіб вимагає надзвичайної стриманості у подібних ситуаціях, через можливі іміджеві та інші наслідки. І бажано було б все ж доставляти посилки.

Джерело: Twitter