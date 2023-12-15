GM припинила виробництво Chevrolet Bolt та звільняє 1314 працівників

General Motors оголосила, що звільняє 1 314 працівників на двох заводах у Мічигані, в тому числі на одному з них, де виробляється електромобіль Chevy Bolt EV, виробництво якого компанія припинила, принаймні на цю мить.

GM заявляє, що планує скоротити 945 робочих місць на складальному заводі в Лейк-Оріоні через те, що компанія припиняє виробництво електромобілів Bolt EV і EUV 18 грудня. Завод повинен був виробляти Chevrolet Silverado EV і GMC Sierra EV на новій платформі Ultium EV після інвестицій в розмірі 4 млрд доларів, але компанія перенесла запуск з 2024 року на кінець 2025 року.

Минулого тижня американські автомобілебудівники сильно постраждали, а компанія Stellantis також оголосила, що звільняє тисячі працівників зі своїх заводів Jeep в Детройті та Толедо, штат Огайо, передає Electrek.

GM поверне принаймні більшу версію Bolt EUV на платформі Ultium у 2025 році. Автовиробник поступово відмовляється від платформи BEV2 і переходить на архітектуру акумуляторів Ultium, яка буде використовуватися для електромобілів наступного покоління, включаючи Cadillac Lyriq, Hummer EV, Chezy Silverado EV тощо.

Ще 369 робітників на заводі в Лансінгу, де GM випускає купе Chevy Camaro Coupe, звільнять цього тижня. Виробництво масл-кара завершилося 14 грудня, коли з конвеєра зійшли останні автомобілі.

Звільнення на заводі в Оріоні розпочнуться 2 січня. Працівникам, які є членами Об’єднаних працівників автомобільної промисловості (UAW), будуть «запропоновані інші можливості в Мічигані», в тому числі робота на заводі ZERO в Детройті-Хамтрамк. Все це відбувається після того, як GM уклав новий контракт з UAW після одного з найтриваліших за останні 25 років страйків працівників автопрому.