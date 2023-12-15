GM припинила виробництво Chevrolet Bolt та звільняє 1314 працівників

General Motors оголосила, що звільняє 1 314 працівників на двох заводах у Мічигані, в тому числі на одному з них, де виробляється електромобіль Chevy Bolt EV, виробництво якого компанія припинила, принаймні на цю мить.
GM заявляє, що планує скоротити 945 робочих місць на складальному заводі в Лейк-Оріоні через те, що компанія припиняє виробництво електромобілів Bolt EV і EUV 18 грудня. Завод повинен був виробляти Chevrolet Silverado EV і GMC Sierra EV на новій платформі Ultium EV після інвестицій в розмірі 4 млрд доларів, але компанія перенесла запуск з 2024 року на кінець 2025 року.
Минулого тижня американські автомобілебудівники сильно постраждали, а компанія Stellantis також оголосила, що звільняє тисячі працівників зі своїх заводів Jeep в Детройті та Толедо, штат Огайо, передає Electrek.
GM поверне принаймні більшу версію Bolt EUV на платформі Ultium у 2025 році. Автовиробник поступово відмовляється від платформи BEV2 і переходить на архітектуру акумуляторів Ultium, яка буде використовуватися для електромобілів наступного покоління, включаючи Cadillac Lyriq, Hummer EV, Chezy Silverado EV тощо.
Chevrolet не вироблятиме «маленький» Bolt EV на електроплатформі Ultium від GM, лише більший Bolt EUV
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Ще 369 робітників на заводі в Лансінгу, де GM випускає купе Chevy Camaro Coupe, звільнять цього тижня. Виробництво масл-кара завершилося 14 грудня, коли з конвеєра зійшли останні автомобілі.
Звільнення на заводі в Оріоні розпочнуться 2 січня. Працівникам, які є членами Об’єднаних працівників автомобільної промисловості (UAW), будуть «запропоновані інші можливості в Мічигані», в тому числі робота на заводі ZERO в Детройті-Хамтрамк. Все це відбувається після того, як GM уклав новий контракт з UAW після одного з найтриваліших за останні 25 років страйків працівників автопрому.