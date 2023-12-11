Chevrolet не вироблятиме «маленький» Bolt EV на електроплатформі Ultium від GM, лише більший Bolt EUV

General Motors не переноситиме оригінальний хетчбек Bolt на платформу Ultium, лише більший Bolt EUV. Це сталося після того, як GM заявила, що припиняє виробництво Bolt, але пізніше підтвердила, що відродить більшу за розмірами модель Bolt EUV на Ultium до 2025 року.

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Оригінальний Bolt EV був побудований на платформі GM BEV2, що застаріла. Відтоді автовиробник перейшов на архітектуру Ultium для своїх електромобілів і акумуляторів наступного покоління, включаючи Cadillac Lyriq, Hummer EV і GMC Sierra EV. Chevrolet створює тріо електромобілів виробництва Ultium, включаючи Silverado EV, Blazer EV і Equinox EV, передає The Verge.

У 2025 році до них приєднається Bolt EUV, який трохи довший і має більше вантажного простору, ніж Bolt EV. Відмінності досить незначні: Bolt EUV 2022 року приблизно на 23 см довший за Bolt EV, але в основному має однакову висоту та ширину. Вперше представлений у 2016 році, Chevy Bolt EV мав стати першим ударом автовиробника на масовому ринку акумуляторних електромобілів із запасом ходу понад 320 км і доступною ціною. На початку 2021 року компанія випустила оновлену модель, а також трохи більшу версію EUV, яка й стане єдиним наступником знаменитої моделі.