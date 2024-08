Трейлер мультсеріалу «Секретний рівень» — God of War, Outer Worlds та ще 13 ігор і можливе несподіване камео

У рамках Gamescom 2024 Amazon Prime Video представила анімаційний серіал-антологію «Секретний рівень» / Secret Level. Кожен епізод буде присвячений окремій відеогрі. Тизер-трейлер серіалу є нарізкою сцен з багатьох епізодів, у яких можна впізнати знайомих персонажів та світи.

«Секретний рівень» створила Blur Studio, автори іншої антології, «Любов, смерть і роботи», на чолі з творцем останнього, режисером Тімом Міллером. По суті, ту ж саму ідею використали для світу ігор. Міллер та Дейв Вілсон стали режисерами та виконавчими продюсерами «Секретного рівня». П’ятнадцять епізодів першого сезону покажуть такі ігри:

Як помітив Елі Джонс з GamesRadar, в офіційному X Twitter Armored Core є пост, присвячений «Секретному рівню» і грі у ньому. Він містить ймовірний кадр серіалу з… Кіану Рівзом (схожі кадри також є в трейлері).

A new ARMORED CORE saga awaits. Just one of fifteen epic stories from Secret Level, the new revolutionary gaming anthology series coming December 10 on Prime Video. pic.twitter.com/SHm80ZWqwC

— ARMORED CORE (@armoredcore) August 20, 2024