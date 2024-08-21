Новини Кіно 21.08.2024 о 08:00 comment views icon

Трейлер мультсеріалу «Секретний рівень» — God of War, Outer Worlds та ще 13 ігор і можливе несподіване камео

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Андрій Русанов

Автор сайту

Трейлер мультсеріалу «Секретний рівень» — God of War, Outer Worlds та ще 13 ігор і можливе несподіване камео

Розділ Кіно виходить за підтримки?

У рамках Gamescom 2024 Amazon Prime Video представила анімаційний серіал-антологію «Секретний рівень» / Secret Level. Кожен епізод буде присвячений окремій відеогрі. Тизер-трейлер серіалу є нарізкою сцен з багатьох епізодів, у яких можна впізнати знайомих персонажів та світи.

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«Секретний рівень» створила Blur Studio, автори іншої антології, «Любов, смерть і роботи», на чолі з творцем останнього, режисером Тімом Міллером. По суті, ту ж саму ідею використали для світу ігор. Міллер та Дейв Вілсон стали режисерами та виконавчими продюсерами «Секретного рівня». П’ятнадцять епізодів першого сезону покажуть такі ігри:

  • God of War
  • Sifu
  • Warhammer 40K
  • Unreal Tournament
  • New World: Aeternum
  • Dungeons & Dragons
  • The Outer Worlds
  • Pac-Man
  • Honor of Kings
  • Armored Core
  • Mega Man
  • Exodus
  • Spelunky
  • Crossfire
  • Concord

Як помітив Елі Джонс з GamesRadar, в офіційному X Twitter Armored Core є пост, присвячений «Секретному рівню» і грі у ньому. Він містить ймовірний кадр серіалу з… Кіану Рівзом (схожі кадри також є в трейлері).

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Немає ніякої інформації про його участь, але це може бути заявкою на камео у серіалі. Або просто хтось дуже схожий. «Секретний рівень» вийде на екрани 10 грудня.

Режисер «Дедпула» та «Любов, смерть і роботи» зніме серіал-антологію за відеоіграми

Джерела: Amazon, GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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