God of War Ragnarök вийде на ПК 19 вересня — прив’язка до PlayStation Network обов’язкова

Під час State of Play Sony оголосила, що God of War Ragnarök вийде на ПК 19 вересня. Гра отримала новий трейлер та вже доступна для попереднього замовлення. Нова God of War отримає порт майже через два роки після запуску на PlayStation 4 та 5. Але, схоже, зіграти на ПК зможуть не всі

У супровідній публікації в блозі та на відео Sony повідомляє, що для God of War Ragnarök на ПК знадобиться обліковий запис PlayStation Network. Окрім безкоштовного DLC Valhalla, яке вийшло на консолі наприкінці 2023 року, Ragnarok отримає розблоковану частоту кадрів, а також сумісність із NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 та Intel XeSS 1.3.

Ragnarök з’являється на ПК в той час, коли видавці ігор розглядають можливість виходу за межі ексклюзивності консолей, щоб охопити нових гравців. Це один із найшвидших ПК-портів для Sony. Інші ексклюзиви Sony, такі як The Last Of Us, Horizon Zero Dawn і Ghost of Tsushima вийшли на ПК через три або більше років.

Обов’язкова вимога PSN означає, що гру не можна буде придбати в багать ох країнах, де доступний Steam, але ні в PlayStation Network. Ця спроба здається суперечливою після застосування та скасування подібної вимоги в Helldivers 2. Цього місяця Sony заявила, що вимога повернеться 30 травня, і що всі гравці повинні будуть пов’язати свої облікові записи Steam та PSN до 4 червня. Ситуація призвела до неможливості придбати гру у 180 країнах.

Джерела: VGC, GamesRadar