Новини Кіно 14.01.2026 comment views icon

Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Лара Крофт з майбутньої гри Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Нова Лара Крофт (Софі Тернер) продовжує розповідати, як готується до головної ролі у майбутньому серіалі “Розкрадачка гробниць” від Prime Video. Акторка намагається створити унікального персонажа.

Тернер свідомо уникає ранніх екранізацій і не дивиться фільми з Анджеліною Джолі або Алісією Вікандер, щоб не копіювати чужу інтерпретацію. Вона віддає перевагу коміксам та іграм Tomb Raider, які скоро отримають “новий подих”.

“Я граю в ігри, читаю комікси. У мене є [збірка] Colossal Collections на 500 сторінок. Я намагаюся охопити все, але не занурююся в попередні інтерпретації — не хочу когось копіювати, я маю створити щось своє. І хоч я дуже люблю ті фільми, зараз дивитися їх не можу”, — поділилася майбутня Лара Крофт.

У коментарі вона згадала дві стрічки початку 2000‑х з Анджеліною Джолі — “Лара Крофт: Розкрадачка гробниць” та продовження “Колиска життя”. Також йшлося про перезапуск 2018 року з Алісією Вікандер у головній ролі. Окрім кіно, франшиза отримала й анімаційну адаптацію від Netflix під назвою “Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт”, розраховану на два сезони, де героїню озвучує Гейлі Етвел.

Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Скриншот з трейлера майбутньої Tomb Raider: Catalyst

Підготовка Тернер не зводиться лише до ігор і коміксів. Оскільки серіал обіцяє чимало екшну, акторка серйозно взялася за фізичну форму. Вона буквально рік “жила” в спортзалі, готуючись до початку зйомок цього року. Тепер вона вважає себе готовою до ролі та задоволена співпрацею з Amazon.

Поки що невідомо, в яку історію вплутається Лара Крофт, а більшість деталей серіалу не розкривають. Amazon вже частково показав акторський склад. Сігурні Вівер зіграє оригінального персонажа Евелін Волліс. Також до проєкту приєдналися Білл Патерсон у ролі дворецького Вінстона, Мартін Бобб-Семпл у ролі техніка Зіпа та Джейсон Айзекс у ролі дядька Лари — Атласа ДеМорне.

Зйомки “Розкрадачки гробниць” мають розпочатися 19 січня. Ймовірно, серіал вийде наприкінці цього року або вже наступного. Офіційних заяв стосовно цього немає.

Джерело: Games Radar

Популярні новини

arrow left
arrow right
"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"
ЗМІ: Нові "Голодні ігри" повернуть Катніс і Піту в сюжет з оригінальними акторами
"Аватар 3" стане останнім фільмом в серії, якщо не заробить грошей — але Кемерон напише книгу
"Люди в чорному" повертаються: Sony взялась за п'ятий фільм і пише сценарій під Вілла Сміта
Marvel використала 80% реальних декорацій для "Месники: Судний день"
Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і лише камери IMAX
Діти Маколея Калкіна дивляться "Сам удома" і досі не знають, що їх батько — Кевін
“Людина завтрашнього дня”: у наступному фільмі про Супермена він отримає нового антагоніста та дуже несподіваний союз
Перші кадри живого рімейку ”Ваяни“ — все, як у мультфільмі, але поки без Скелі
Загадковий фільм про НЛО від Стівена Спілберга: дивимось перший трейлер Disclosure Day
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Квентін Тарантіно назвав кращий фільм XXI століття: "Режисерська майстерність — надзвичайна"
Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes
"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт
Наступник "Носферату": перші кадри фільму "Вервольф" з готичними жахами і Лілі-Роуз Депп
"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
Маколей Калкін розкрив ідею для сиквелу "Сам удома" — з розлученим Кевіном Маккалістером та його сином
Трейлер "Одіссеї" Нолана зібрав 121,4 млн переглядів за добу — вдвічі більше, ніж "Оппенгеймер"
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
У фільмі “Хижак: Дикі землі” є дивне камео творців “Дивних див”
Перший український Sci Fi: фільм "Ти — космос" Павла Острікова офіційно стартував в прокаті
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати