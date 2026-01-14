Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”

Лара Крофт з майбутньої гри Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Нова Лара Крофт (Софі Тернер) продовжує розповідати, як готується до головної ролі у майбутньому серіалі “Розкрадачка гробниць” від Prime Video. Акторка намагається створити унікального персонажа.

Тернер свідомо уникає ранніх екранізацій і не дивиться фільми з Анджеліною Джолі або Алісією Вікандер, щоб не копіювати чужу інтерпретацію. Вона віддає перевагу коміксам та іграм Tomb Raider, які скоро отримають “новий подих”.

“Я граю в ігри, читаю комікси. У мене є [збірка] Colossal Collections на 500 сторінок. Я намагаюся охопити все, але не занурююся в попередні інтерпретації — не хочу когось копіювати, я маю створити щось своє. І хоч я дуже люблю ті фільми, зараз дивитися їх не можу”, — поділилася майбутня Лара Крофт.

У коментарі вона згадала дві стрічки початку 2000‑х з Анджеліною Джолі — “Лара Крофт: Розкрадачка гробниць” та продовження “Колиска життя”. Також йшлося про перезапуск 2018 року з Алісією Вікандер у головній ролі. Окрім кіно, франшиза отримала й анімаційну адаптацію від Netflix під назвою “Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт”, розраховану на два сезони, де героїню озвучує Гейлі Етвел.

Підготовка Тернер не зводиться лише до ігор і коміксів. Оскільки серіал обіцяє чимало екшну, акторка серйозно взялася за фізичну форму. Вона буквально рік “жила” в спортзалі, готуючись до початку зйомок цього року. Тепер вона вважає себе готовою до ролі та задоволена співпрацею з Amazon.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x — westerosies (@westerosies) May 20, 2025

Поки що невідомо, в яку історію вплутається Лара Крофт, а більшість деталей серіалу не розкривають. Amazon вже частково показав акторський склад. Сігурні Вівер зіграє оригінального персонажа Евелін Волліс. Також до проєкту приєдналися Білл Патерсон у ролі дворецького Вінстона, Мартін Бобб-Семпл у ролі техніка Зіпа та Джейсон Айзекс у ролі дядька Лари — Атласа ДеМорне.

Зйомки “Розкрадачки гробниць” мають розпочатися 19 січня. Ймовірно, серіал вийде наприкінці цього року або вже наступного. Офіційних заяв стосовно цього немає.

