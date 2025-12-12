Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Студія Crystal Dynamics під час The Game Awards порадувала аж двома анонсами — новенькою Tomb Raider: Catalyst та рімейком дебютної гри 1996 року Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Перша нова частина серії за останні вісім років Catalyst запланована на 2027‑й, а Legacy of Atlantis, присвячена 30‑річчю класики, вийде в 2026-му. Над рімейком студія працює разом із Flying Wild Hog, щоб переосмислити гру на сучасний лад. Проєкт створюється на Unreal Engine 5 і обіцяє оновлений дизайн, нові сюрпризи та розширені сцени, зберігаючи основний сюжет — пошук частин артефакту Scion.

Crystal Dynamics паралельно працює над Tomb Raider: Catalyst, яка, за їхніми словами, стане наймасштабнішою грою серії. Події розгортаються після міфічного катаклізму, що відкрив давні таємниці та пробудив охоронців стародавнього світу. Лара вирушає до північної Індії, де зібралися найвідоміші мисливці за скарбами, аби першою розкрити правду, приховану під розколотими землями. На цьому шляху їй доведеться вирішити, кому серед суперників і союзників можна довіряти, щоб уберегти силу, яку хтось може використати у власних цілях.

У 2022 році студія уклала угоду з Amazon, яка має стати видавцем. Ще тоді повідомлялось, що проєкт розробляли на Unreal Engine і зараз підтвердили роботу на UE5. Catalyst теж відкриє великий дикий світ, який розтягнеться від гір і пустель до джунглів і руїн із секретами та гробницями. Щоб просувати вглиб локацій Лара покаже нам майстер-клас по акробатиці, а також буде використовувати інструменти та розгадувати головоломки. Головну героїню в обох іграх знову озвучує Алікс Вілтон Ріган.

Перший трейлер Tomb Raider: Catalyst з The Game Awards

Перший трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Нагадаємо, що на The Game Awards 2025 головний приз “Гра року” забрала Clair Obscur: Expedition 33. Загалом проєкт Sandfall забрав дев’ять нагород, що стало рекордом. Крім того, Larian анонсувала Divinity, яка стане “найбільшою грою в історії, більшою за Baldur’s Gate 3″. Ще через два десятиліття після виходу першої гри її режисер повертається з новим проєктом під назвою Star Wars: Fate of the Old Republic. Це однокористувацька RPG, яка продовжує традиції класичної KOTOR.

Джерело: Wccftech