Google, OpenAI та Microsoft блокують доступ до чатботів ШІ для користувачів з Гонконгу

Американські технологічні гіганти поступово обмежують доступ до своїх мовних моделей ШІ для користувачів з Гонконгу. Таку поведінку помічено з боку Google, OpenAI та Microsoft. Компанії офіційно не коментують обмеження, але вони можуть бути пов’язаними з китайським законодавством про національну безпеку, а також новим обмеженням щодо «правдивості» відповідей ШІ.

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Google та Microsoft протягом декількох місяців не допускають користувачів з Гонконгу до чат-ботів, а OpenAI запровадила такі ж обмеження, як для материкового Китаю, Північної Кореї, Сирії та Ірану.

Гонконг поступово стає лише одним з міст Китаю, це накладає обмеження на інформаційну сферу. Apple об’єднала зусилля з китайською компанією Tencent з метою фільтрації вебсайтів – користувачі скаржилися, що перервано доступ навіть до дозволених сервісів, таких, як аналог Твіттеру Mastodon. У 2010 році Google припинила роботу свого пошуковика в Китаї, відмовившись цензурувати результат пошукової видачі. Нещодавно Disney заборонив доступ на території міста до двох епізодів «Сімпсонів», які не відповідають китайським законам. Видача відповідей ботами ШІ також може порушувати китайські закони і її важко контролювати.

«У нас поки немає «Великого китайського фаєрволу», але компанії просто перестають пропонувати свої послуги, — говорить Хітерм Хуанг, співзасновник гонконзької технологічної компанії Measurable AI. — Загалом це сумна історія».

Представник уряду Гонконгу заявила, що уряд поважає стратегії компаній із запуску продуктів та зазначила, що доступ до чатботів можна отримати за допомогою альтернативних засобів, таких як VPN.

Джерело: The Wall Street Journal