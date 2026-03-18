Gemini тепер знає вас краще: Google запускає персоналізацію безкоштовно

Вадим Карпусь

Personal Intelligence у Google Gemini

Google відкриває нову функцію персоналізації для значно ширшої аудиторії. Після тестування серед платних користувачів AI Pro та Ultra, тепер її можуть увімкнути навіть користувачі на безкоштовному рівні.


На початку року компанія представила Personal Intelligence — можливість для Gemini використовувати дані з інших сервісів Google, щоб давати більш персоналізовані відповіді. Тепер цю функцію почали масштабувати.

Першим кроком став запуск у режимі AI Mode — це окремий чат-інтерфейс пошуку. Щоб активувати персоналізацію, потрібно зайти в профіль, обрати Search personalization, далі Connected Content Apps і підключити сервіси — зокрема Google Workspace та Google Photos.

У найближчі тижні Personal Intelligence стане доступною і в мобільному застосунку Gemini для безкоштовних користувачів у США. Після цього функцію поступово запустять і в інших країнах. Аналогічний сценарій чекає й інтеграцію в браузері Google Chrome: спершу США, потім глобальне розгортання.


Google наводить практичні сценарії використання функції Personal Intelligence. Наприклад, якщо користувач планує подорож, Gemini не просто складе стандартний маршрут, а врахує його інтереси на основі даних із підключених сервісів. Або допоможе з ремонтом пристрою, навіть якщо користувач не пам’ятає точну модель — достатньо, щоб у його поштовій скринці Gmail були підказки про покупку чи використання.

Важливий нюанс полягає в тому, що функція вимкнена за замовчуванням. Gemini не використовує персональні дані, поки користувач сам не активує опцію. Крім того, персоналізація працює лише для особистих акаунтів і не доступна для бізнес-, корпоративних та освітніх профілів Workspace.

Наразі Google рухається до більш “особистого” ШІ, який знає контекст користувача й економить час на рутинних запитах. Але контроль залишається за людиною: хочеш — вмикаєш, не довіряєш — залишаєш як є. Баланс між зручністю та приватністю тут став ключовим.

Google Maps отримав 3D-навігацію для водіїв і чатбот Gemini

Джерело: engadget

