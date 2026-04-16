ШІ з'їв вашу RAM: Microsoft різко підняла ціни на лінійку Surface

Як Surface Laptop, так і Surface Pro 2024 та 2025 років коштують на сотні доларів більше / Microsoft & Gizmodo

Криза RAM вдарила знову — цього разу в саме серце екосистеми Windows 11. Microsoft непомітно підняла ціни практично на всі свої флагманські ПК серії Surface на $100-500. Тож, найближчим часом ми навряд чи побачимо новий Surface дешевший за MacBook Neo.





Наскільки дорожче?

Портал Windows Central першим помітив підвищення цін у всій лінійці Surface ще з понеділка. Серед них — Surface Pro 12-дюймовий, випущений у 2025 році за $800 (без клавіатурного кріплення, без якого ним незручно користуватися як ноутбуком) — тепер він коштує $1 050. Surface Pro 13-дюймовий 2024 року — гібридний планшет-ноутбук 2-в-1 на чіпі Snapdragon X Plus попереднього покоління — тепер починається від $1 500. Спочатку він коштував $1 000, також без додаткової клавіатури зі Slim Pen за $280.

Microsoft повідомила Windows Central, що підвищення цін пов’язане з “нещодавнім зростанням вартості пам’яті та компонентів”. Це неминуче призведе до падіння продажів у скрутний час для апаратного бізнесу компанії. Ігровий бренд Xbox і так почувався погано після чергових підвищень цін.

Січневий звіт про прибутки показав, що Xbox став однією з головних причин падіння підрозділу персональних комп’ютерів Microsoft — разом із Xbox, Surface і Windows — на 3% рік до року. Ситуація може ще погіршитися тепер, коли всі Surface стають дедалі менш доступними.





“Просто RAM на ринку немає — фактично взагалі. Це не здирництво з боку вашого місцевого рітейлера” — каже “Том”, засновник медіа Moore’s Law Is Dead, що відстежує індустрію комп’ютерів.

Усі підвищені ціни можна знайти в Microsoft Store. Базовий Surface Laptop 13-дюймовий тепер коштуватиме $1 200 — з чіпом Snapdragon X Plus, 16 ГБ RAM та SSD на 256 ГБ. Це на $300 більше, ніж рік тому. Surface Laptop 13,8-дюймовий (Snapdragon X Plus, 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ) і Surface Laptop 15-дюймовий (Snapdragon X Elite, 16 ГБ RAM, SSD 256 ГБ) також подорожчали — до $1 500 і $1 600 відповідно.

Що з новим поколінням Surface?

Характеристики цих машин уже застаріли на тлі новітніх платформ Intel Panther Lake і Qualcomm Snapdragon X2. Surface Laptop 15-дюймовий із Snapdragon X Elite, 16 ГБ RAM і 1 ТБ сховища обійдеться у $1 750 — наразі зі знижкою. При цьому Asus Zenbook A16 на Snapdragon X2 Elite Extreme із значно кращою продуктивністю, 48 ГБ RAM і 1 ТБ сховища можна знайти за $1 700. Станом на вівторок, 14 квітня, Microsoft, схоже, припинила пропонувати конфігурації з більш ніж 16 ГБ RAM.

За чутками від Зака Баудена з Windows Central, Microsoft може готуватися до випуску нових Surface цієї весни. Нова цінова схема, ймовірно, задасть орієнтири для всіх нових ноутбуків та гібридних планшетів на базі Intel і Qualcomm.

“Ми вже бачили, як ціни на DRAM злетіли через дефіцит, і якнайдовше утримуємо їх для наших клієнтів. Тим, хто думає про новий ПК або апгрейд, варто робити це зараз” — підсумовує Воллес Сантос, CEO системного інтегратора MAINGEAR.

Дефіцит пам’яті — спричинений вибуховим попитом на високопродуктивну RAM для дата-центрів ШІ — призвів до підвищення цін по всьому ринку ноутбуків і не тільки. Він порушив усталений баланс між PC і Mac: Microsoft не може запропонувати жодного пристрою, який міг би конкурувати з MacBook Neo у ціновому діапазоні $600.

Хочеться вірити, що Apple змусить індустрію переосмислити підхід до бюджетних комп’ютерів, — але вартість пам’яті поки що нищить усі такі надії.

Micron убила споживчий бренд — і це лише початок

Samsung, SK Hynix і Micron переорієнтували виробничі лінії на високомаржинальну пам’ять HBM для дата-центрів ШІ, і це не циклічний дефіцит, а стратегічне постійне перерозподілення потужностей на користь ШІ-компаній. Наприкінці 2025 року Micron закрила свій споживчий бренд Crucial — після 29 років роботи на ринку — повністю переключившись на постачання для ШІ-сектору.

Аналітики не очікують жодного суттєвого полегшення раніше кінця 2027 року — тобто нинішня цінова реальність для покупців Surface та інших Windows-ПК може затягнутися ще на кілька років.

Джерело: Gizmodo