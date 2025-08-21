banner
Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете

Google Photos тепер підтримує ШІ-редагування голосом

Разом із презентацією серії смартфонів Pixel 10 компанія Google також анонсувала нову функцію для Google Photos. Застосунок тепер отримав підтримку розмовного редагування з використанням штучного інтелекту.

Google підкреслює: редагування тепер стане неймовірно простим. Завдяки новій можливості користувач зможе просто описати зміни, які він хочете внести в зображення, текстом або голосом у редакторі Photos. І ці зміни з’являться автоматично. Очевидно, що це працює на базі Google Gemini. Оскільки це відкритий сценарій використання, не потрібно вказувати конкретні інструменти. Достатньо пояснити свої побажання звичайною мовою, а ШІ зробить усе інше.

Серед прикладів, які наводить Google: “видали автомобілі на задньому плані”, “віднови це старе фото”, “прибери відблиски та виправ вицвілі кольори”. І навіть доступна чарівна фраза “зроби краще”. Також є вбудовані підказки, якщо ви не впевнені, з чого почати. Можна додавати уточнення після кожного редагування, щоб налаштувати результат під власні вподобання.

Редагування не обмежується лише виправленням освітлення чи видаленням зайвих об’єктів. Google Photos тепер здатен виконувати творчі завдання: змінювати фон, додавати декоративні елементи на кшталт капелюха чи окулярів на людину в кадрі та багато іншого. Завдяки відсутності потреби вибирати інструменти чи налаштовувати їх вручну, можливості редагування значно розширюються. Головне — правильно сформулювати запит.

Першими цю можливість отримають смартфони Pixel 10 у США. А для підвищення прозорості щодо змін, внесених штучним інтелектом, додається підтримка галузевого стандарту C2PA Content Credentials у Google Photos та вбудований застосунок камери. Завдяки цьому безпосередньо в Google Photos можна буде бачити інформацію про те, як зображення було знято або відредаговано на основі C2PA Content Credentials. Першими доступ до C2PA Content Credentials отримають користувачі Pixel 10. Поступово ця можливість з’явиться на пристроях Android та iOS “протягом наступних тижнів”.

Більше прозорості: Google Photos показуватиме, коли фото відредагували за допомогою штучного інтелекту

Джерело: gsmarena

