Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2

Представлена серія Pixel 10: новий дизайн, чип Tensor G5, до 100x зуму та аксесуари Pixelsnap

Під час презентації Made by Google пошуковий гігант представив нову лінійку смартфонів Pixel 10. До неї увійшли моделі Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та складаний Pixel 10 Pro Fold. Численні попередні витоки вже дали нам уявлення про ці пристрої, а тепер стали відомі офіційні характеристики.

Pixel 10

За дизайном Pixel 10 зберіг впізнаваний стиль попередника з горизонтальним “планшетоподібним” блоком камер, але тепер він вміщує три сенсори замість двох. Вперше у базовій моделі з’явилася телефото камера, чого раніше пропонували лише старші версії. Основна камера має роздільну здатність 48 МП, ультраширококутний модуль — 13 МП, а новий телеоб’єктив отримав сенсор на 10,8 МП із п’ятикратним оптичним зумом. Фронтальна камера на 10,5 МП підтримує автофокус. Варто зазначити, що хоч базова версія вперше отримала телеоб’єктив, ультраширококутна камера стала трохи скромнішою порівняно з Pixel 9.

Pixel 10 отримав 6,3-дюймовий Actua дисплей на базі панелі LTPS з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Яскравість зросла до 2000 ніт у піковому режимі, а захист, як і раніше, забезпечує Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон містить новий процесор Tensor G5, виготовленим TSMC за 3-нм техпроцесом. Також пристрій має додатковий модуль безпеки Titan M2. Конфігурації включають 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ сховища UFS 4.0. Акумулятор збільшено до 4970 мА·год, є підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 29 Вт та бездротової зарядки Qi2 потужністю 15 Вт. Серед інших покращень — ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном і захист корпусу за стандартом IP68. Смартфон працює під управлінням Android 16. Google обіцяє 7 років оновлень ОС і безпеки.

Pixel 10 пропонується у чотирьох кольорах: Indigo, Frost, Lemongrass та Obsidian. Ціна стартує від $799 за версію з 128 ГБ пам’яті та становить $899 за конфігурацію зі сховищем місткістю 256 ГБ. Попередні замовлення вже відкриті.

Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL

Нові Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL стали логічним розвитком серії. Хоча відмінності від базового Pixel 10 не дуже помітні на перший погляд, утім, апарати отримали низку важливих вдосконалень, які суттєво впливають на користувацький досвід.

Головна перевага обох моделей — новий Super Actua Display, який став на 10% яскравішим і тепер досягає 3300 ніт у піковому режимі. Модель Pixel 10 Pro обладнана 6,3-дюймовим дисплеєм (1280×2856), а версія Pixel 10 Pro XL має 6,8-дюймовий екран (1344×2992).

Апаратна основа залишилася спільною для обох моделей: процесор Tensor G5 і 16 ГБ оперативної пам’яті. Сховище пропонується у конфігураціях 128 та 256 ГБ. Також з’явилася підтримка Bluetooth 6 та Thread, що підвищує сумісність із сучасними бездротовими аксесуарами та пристроями для “розумного дому”.

Фотоможливості також покращилися. Хоча кількість мегапікселів камер залишилася незмінною, завдяки новому Pixel ISP та вдосконаленому автофокусу основна камера на 50 МП записує плавніше відео з OIS стабілізацією, яка тепер компенсує удвічі більше рухів. Також додано підтримку 8K-відео, Night Sight Video та Super Res Zoom Video. Телефото модуль із 5-кратним оптичним зумом тепер підтримує до 100x масштабування завдяки функції Pro Res Zoom. Окремо виділяється новий режим High-Res Portrait із роздільною здатністю 50 МП.

Модель Pixel 10 Pro обладнана акумулятором місткістю 4870 мА·год і підтримкою 15-ватної бездротової зарядки Qi2. Старший Pixel 10 Pro XL має батарею місткістю 5200 мА·год і підтримує зарядку Qi2.2 потужністю 25 Вт. В обох смартфонах заявлений час автономної роботи понад 30 годин. Окремий акцент зроблено на аудіо: Google заявляє, що Pixel 10 Pro XL отримав найгучніший динамік і найпотужніші баси серед усіх смартфонів Pixel.

Смартфон Pixel 10 Pro доступний у чотирьох кольорах: Obsidian, Porcelain, новий фірмовий Moonstone (сірий із відтінком синього) та Jade (зелений із жовтими вставками). Ціна стартує з $999 за модель із 128 ГБ пам’яті. Pixel 10 Pro XL із мінімальним обсягом пам’яті у 256 ГБ коштує $1199.

Pixelsnap

Новинки сумісні з аксесуарами Pixelsnap, які також представили на події. Це своєрідний аналог магнітної зарядки Apple MagSafe. Фактично Pixelsnap — це нова фірмова назва Google для стандарту Qi2, який завдяки магнітам забезпечує ідеальне вирівнювання смартфона під час заряджання. Компанія представила нову зарядне кільце, зовні схоже на більшу версію зарядки для Pixel Watch 2/3. Воно забезпечує до 25 Вт потужності для Pixel 10 Pro XL, тоді як для Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro Fold та інших сумісних пристроїв із сертифікацією Qi2 потужність становить 15 Вт. Ціна Pixelsnap Charger становить $39,99. Всі офіційні чохли тепер підтримують Pixelsnap.

Окрім цього, Google представила Pixelsnap Charger with Stand за $69,99, що є наступником Pixel Stand. Це не інтегрований пристрій, а конструкція, у яку потрібно протягнути кабель від зарядного кільця. Станція підтримує як вертикальне, так і горизонтальне розташування смартфона, включно з розкладеним Pixel 10 Pro Fold. У такому режимі користувач може переглядати фото, заставки, погоду та керувати пристроями розумного дому.

Ще одна новинка — Pixelsnap Ring Stand вартістю $29,99, яка нагадує підставку-чохол Pixel Tablet. Вона дозволяє зручно встановити смартфон під кутом у горизонтальному чи вертикальному положенні. Внутрішня поверхня виконана з м’якої мікрофібри, а конструкція має тонкий дизайн.

Джерело: gsmarena, 9to5google