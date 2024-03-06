Google посилить протидію SEO та комерційному вмісту на сайтах у пошуку — більше контенту вважатиметься спамом

Google оголосив про оновлення алгоритмів пошуку, які мають надати користувачу більше корисного вмісту, водночас більше результатів будуть позначені як спам. Компанія «уточнює» свою систему рейтингу, щоб краще визначити, чи є вебсторінки дійсно корисними, чи мають поганий досвід користувача та чи не створені вони для пошукових систем, а не для людей.

Йдеться про вміст, оптимізований для пошукових систем (SEO), який може бути надто довгим, багатослівним та не мати жодної користі, крім гарного вигляду для алгоритмів Google. Занепокоєння Google полягає в тому, що великі мовні та генеративні моделі ШІ посилять цю проблему. За словами компанії, зміни стосуватимуться «сайтів, створених в основному для відповідності дуже конкретним пошуковим запитам».

Це оновлення має на меті зменшити кількість низькоякісного, неоригінального вмісту в Пошуку приблизно на 40%, згідно з оцінками Google, водночас спрямувати більше трафіку на корисні та високоякісні сайти.

Google каже, що оновлення від березня 2024 року буде більш комплексним, ніж звичайні основні оновлення, оскільки воно вносить зміни до кількох ключових систем. Розгортання оновлень може тривати до місяця.

«Ми покращили наші основні системи рейтингу, щоб показувати більш корисні результати, використовуючи різноманітні інноваційні сигнали та підходи. Для цього більше не використовується один сигнал або система, і ми також додали нову сторінку поширених запитань, щоб пояснити ці зміни».

Також Google класифікуватиме більше речей як спам. Оновлена ​​політика щодо зловживань вмістом дозволить Google вживати заходів щодо більшої кількості вмісту «з незначною цінністю або взагалі без неї, як-от сторінки, які нібито мають відповіді на популярні пошукові запити, але не надають корисного вмісту».

«Щоб краще впоратися з цими методами, ми посилюємо нашу політику, щоб зосередити увагу на такій образливій поведінці — створювати вміст для підвищення рейтингу в результатах пошуку — незалежно від того, залучена автоматизація, люди чи їхня комбінація».

Зміни Google також націлені на сайти, які можуть мати гарний оригінальний вміст, проте розміщувати «партнерський» контент низької якості, наданий третіми сторонами, з метою заробити на репутації сайту. Ця практика буде вважатися спамом, а з 5 травня почнуть діяти заходи, які спонукатимуть сайти вносити зміни.

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«Наприклад, третя сторона може публікувати відгуки про позику до зарплати на перевіреному освітньому вебсайті, щоб отримати переваги з рейтингу сайту. Такий високий рейтинг вмісту в Пошуку може заплутати або ввести в оману відвідувачів, які мають зовсім інші очікування щодо вмісту певного сайту».

Ще Google вважатиме спамом домени, «які придбано та перепрофільовано з метою підвищення рейтингу низькоякісного вмісту в результатах пошуку».

Джерело: 9to5google

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