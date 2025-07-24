Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10

Рендерів Google Pixel 10 з’явилося вже багато, але журналісти стверджують, що знайшли офіційне зображення усієї нової лінійки.

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Під час пошуку у застосунку Google Play Store сайту Android Authority вдалося знайти банер, схожий на такий, котрий Google міг би використати для промо серії Pixel 10 після запуску. Принаймні, на це вказує текст «вже доступно» та кінцевий термін дії знижки $50 — 13 жовтня.

Фактично це перше подібне офіційне зображення усіх смартфонів, навіть попри те, що компанія ще не оприлюднила його. На ньому представлені Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold. Сайт «вирішив отримати зображення з якомога вищою роздільною здатністю» і показав наступне.

Захід компанії Made by Google, на якому вона має представити десяте покоління Pixel, запланований на 20 серпня. Сюрпризи все ще можуть статися, але, схоже, дизайн та склад лінійки можна вважати підтвердженими.

Нагадаємо, раніше Google офіційно показав Pixel 10 Pro у короткому тизері. Останнім з Pixel не все добре у деяких країнах: в Іспанії поліція чомусь вважає їхніх власників злочинцями за замовчанням, а в Японії заборонили Pixel 7 та можуть заборонити новіші моделі.