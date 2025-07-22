Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки

Pixel 10 Pro / Google

Google не став чекати офіційної дати презентації Pixel 10 і показав модель Pro на відео.

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Вигляд смартфонів Google Pixel 10 вже давно не секрет, але компанія вирішила попередити подальші витоки публікацією офіційного відео апарата. Нагадаємо, в новій лінійці очікуються Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro та базова модель. Вони вийдуть 20 серпня, про це компанія теж повідомила офіційно.

Короткий тизер проводить глядача від числа 10, яке трансформується в острівець камери, а потім і у весь апарат Pixel 10 Pro. У результаті можна повністю побачити задню панель з блискучою літерою G та ліву сторону, з кнопками живлення і гучності. На відео телефон представлений у сірому кольорі.

На сторінці з відео Pixel 10 Pro в Google Store (недоступна з України) немає жодних деталей про смартфон. Але зазначено, що користувачі магазину, які підпишуться на маркетингові електронні листи від Google до 19 серпня, «отримають ексклюзивну пропозицію для використання з телефонами серії Pixel 10».

Інсайдери та інформатори не можуть чекати спокійно, і тому надали ще більше зображень нових телефонів Google. Сайт Android Headlines ексклюзивно отримав офіційні, за їхніми словами, рендери Pixel 10 у чотирьох кольорах, котрі здаються досить цікавими. З двох з них навіть можна скласти прапор України.

Нові кольори називаються Obsidian, Indigo, Frost та Limoncello. В око одразу впадає лимонний, який здається жовтим з нотками зеленого, та яскраво-блакитний «індиго». Також сайт звертає увагу на деталі камер Pixel 10. Блок камер здається більшим, але сайт стверджує, що це через більше скло та додавання телеоб’єктива у комплект.

10,8 МП телеоб’єктив стане третьою камерою апарата — він такий самий, як на Pixel 9 Pro Fold. Самі ж камери стануть фізично меншими, на відміну від моделей Pro. Pixel 10 отримає основний датчик на 48 МП та 12 МП надширококутник з Pixel 9a. Видання зауважує, що характеристики цих двох камер здаються даунгрейдом порівняно з попередником. У зв’язку з цим виникає питання щодо долі 10a в лінійці.