Новини Пристрої 22.07.2025 comment views icon

Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки
Pixel 10 Pro / Google

Google не став чекати офіційної дати презентації Pixel 10 і показав модель Pro на відео.

Вигляд смартфонів Google Pixel 10 вже давно не секрет, але компанія вирішила попередити подальші витоки публікацією офіційного відео апарата. Нагадаємо, в новій лінійці очікуються Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro та базова модель. Вони вийдуть 20 серпня, про це компанія теж повідомила офіційно.

Короткий тизер проводить глядача від числа 10, яке трансформується в острівець камери, а потім і у весь апарат Pixel 10 Pro. У результаті можна повністю побачити задню панель з блискучою літерою G та ліву сторону, з кнопками живлення і гучності. На відео телефон представлений у сірому кольорі.

На сторінці з відео Pixel 10 Pro в Google Store (недоступна з України) немає жодних деталей про смартфон. Але зазначено, що користувачі магазину, які підпишуться на маркетингові електронні листи від Google до 19 серпня, «отримають ексклюзивну пропозицію для використання з телефонами серії Pixel 10».

Інсайдери та інформатори не можуть чекати спокійно, і тому надали ще більше зображень нових телефонів Google. Сайт Android Headlines ексклюзивно отримав офіційні, за їхніми словами, рендери Pixel 10 у чотирьох кольорах, котрі здаються досить цікавими. З двох з них навіть можна скласти прапор України.

Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень
Кольори Google Pixel 10 / Android Headlines

Нові кольори називаються Obsidian, Indigo, Frost та Limoncello. В око одразу впадає лимонний, який здається жовтим з нотками зеленого, та яскраво-блакитний «індиго». Також сайт звертає увагу на деталі камер Pixel 10. Блок камер здається більшим, але сайт стверджує, що це через більше скло та додавання телеоб’єктива у комплект.

Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень
Порівняння Pixel 9 та Pixel 10 / Android Headlines

10,8 МП телеоб’єктив стане третьою камерою апарата — він такий самий, як на Pixel 9 Pro Fold. Самі ж камери стануть фізично меншими, на відміну від моделей Pro. Pixel 10 отримає основний датчик на 48 МП та 12 МП надширококутник з Pixel 9a. Видання зауважує, що характеристики цих двох камер здаються даунгрейдом порівняно з попередником. У зв’язку з цим виникає питання щодо долі 10a в лінійці.

Популярні новини

Найгірший кошмар Доктора Дума: серіал «Залізне серце» представив лиходія, якого фани Marvel чекали роками
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
Не вік і не тестостерон: чоловіки втрачають потенцію через цукор
NASA розкрила таємницю «павуків» на Марсі
Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Геймери ігнорують NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продажів на користь 16 ГБ
Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК
Китайські студенти обходять детектори ШІ… штучним інтелектом — бо ті позначають реальні тексти, як згенеровані
Після квартальних збитків Intel скорочує понад 5,5 тис. працівників у США
Супермен — є, Супердівчина на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Tesla відкрила продажі Model Y в Індії — вдвічі дорожче, ніж в США
Новий алгоритм дозволяє різним ШІ «розмовляти» між собою та працювати разом
Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS
Nio випустила електрокросовер Onvo L90: 6 місць, холодильник, 600 км пробігу менш ніж за $42 тис.
Переселення цілої держави: мешканці Тувалу переїдуть в Австралію через затоплення островів
Steam безплатно роздає чотири стратегії загальною вартістю понад $150
Компактний павербанк Pitaka: вага 118 г, батарея 5000 мА·год та швидка бездротова зарядка 15 Вт
Глобальні біржові криптовалютні продукти (ETP) зафіксували приплив рекордних $1,04 млрд за тиждень
Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt RED і Netflix анонсували другий сезон
В мережу злили пролог Silent Hill F — 3 хвилини з Хінако у туманному місті та атмосферна музика
Радіатори з воском всередині краще охолоджують електроніку — протестовано у космосі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати